Robot Optimus di Tesla è il nuovo amico di Kim Kardashian

Kim Kardashian ha presentato un nuovo amico (si fa per dire) al suo pubblico sui social media: Il robot umanoide di Tesla, Optimus. In una serie di Storie su Instagram, la star dei reality ha interagito giocosamente con il robot, mostrando le sue capacità avanzate e anche un po’ di personalità.

Kim Kardashian gioca con Optimus di Tesla a sasso-carta-forbice

Uno dei momenti salienti dell’interazione è stato quando Kim Kardashian ha sfidato Optimus a morra cinese, dicendo: “Umm, sasso-carta-forbice“, mentre il robot alzava le braccia in risposta. Dopo averlo battuto nel gioco, Kim ha detto: “Oh! Sei un po’ lento. Ti ho battuto“. Optimus ha risposto alzando le braccia, gesto che alcuni hanno interpretato come frustrazione, altri come una risata.

Kim Kardashian ha anche messo alla prova la destrezza del robot, chiedendogli: “Puoi fare questo?” mentre formava un cuore con le mani. Con suo grande stupore, Optimus ha imitato perfettamente il gesto. “Sai farlo!“, ha esclamato, visibilmente impressionata.

I video si sono rapidamente diffusi su altre piattaforme, tra cui X, scatenando la reazione degli utenti. Persino il noto influencer tecnologico Marques Brownlee ha condiviso la sua curiosità, commentando: “Ho così tante domande“.

Il sigillo di approvazione di Kim Kardashian…

Ashok Elluswamy, direttore del software Autopilot di Tesla, è intervenuto con un commento a dir poco sfacciato: “Sembra che quel robot non tornerà“, che ha raccolto migliaia di like. Nel frattempo, l’account ufficiale di Tesla Optimus ha risposto con umorismo: “Mi dispiace che tu abbia dovuto scoprirlo in questo modo“. Insomma, Tesla sa sempre come commercializzare i propri prodotti meglio di chiunque altro…

Oltre a mostrare Optimus, Kim Kardashian ha condiviso un video del futuristico Cybercab autonomo di Tesla. Il robotaxi di Elon Musk, che non ha pedali o volante, ha lasciato gli spettatori di stucco. Che dire… beata lei!