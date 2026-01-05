 Il robot che sembra WALL-E esiste davvero e si può comprare
Il robot W1 è dotato di telecamere RGB nella testa, movimenti espressivi, mani che afferrano oggetti e sensori per la navigazione autonoma.
WALL-E è quel robot Pixar che ha fatto piangere mezzo mondo nel 2008 mentre compattava rifiuti e inseguiva scarafaggi in un’apocalisse post-consumistica. Un piccolo robot con gli occhi enormi e un cuore ancora più grande, di cui tutti si sono innamorati perdutamente. E ora, diciotto anni dopo, un’azienda chiamata Zeroth Robotics l’ha portato nel mondo reale.

Si può comprare un robot uguale a WALL-E (e costa come un’auto usata)

Il risultato si chiama W1 ed è il sosia di WALL-E in tutto e per tutto. L’azienda ha fatto anche una versione ufficiale con licenza Disney e Pixar, forse serviva il permesso legale per venderlo?… Zeroth Robotics sta facendo il suo debutto negli Stati Uniti con cinque robot interattivi, e W1 è quello che catturerà l’attenzione di chiunque abbia mai desiderato che WALL-E uscisse dallo schermo e venisse a vivere nel proprio giardino. Costo: $5.599. Circa quanto un’auto usata senza troppe pretese.

W1 è un robot autonomo su ruote progettato per uso domestico e commerciale leggero. Pesa 28 kg e può trasportare carichi fino a 50 kg, quindi potrebbe aiutare con i lavori in giardino o trasferire attrezzature pesanti da un punto all’altro.

Il robot usa una combinazione di LiDAR e altri sensori per analizzare l’ambiente circostante, pianificare percorsi, evitare ostacoli e navigare su erba, ghiaia, pendenze o terreni irregolari. Niente di straordinario, i robot aspirapolvere fanno cose simili da anni, solo che questo ha la faccia di WALL-E e può portare oggetti pesanti. Le telecamere sono montate nella testa e funzionano come gli occhi del robot. C’è una fotocamera RGB da 2MP per il monitoraggio e una da 13MP per scattare foto.

Le espressioni che faranno dimenticare che è una macchina

Proprio come WALL-E, il robot può scuotere e annuire la testa, sollevare il collo e persino alzare le sopracciglia quando si interagisce con lui. Sono quei piccoli dettagli antropomorfi che trasformano un robot in qualcosa di carino, anziché minaccioso.

Le mani sono piccole e mobili, capaci di afferrare strumenti o fiori. Dentro la carrozzeria che sembra uscita da uno studio Pixar, W1 ospita un hardware di tutto rispetto: CPU 8-core Horizon Sunrise Series, 8GB di RAM, 32GB di storage, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 4G, GPS. È tecnicamente più potente di molti laptop entry-level, forse perché deve gestire tutto il riconoscimento facciale e la navigazione autonoma in tempo reale.

La batteria che dura un giorno (o venti, se sta fermo)

La batteria da 308Wh si ricarica in un’ora tramite ricarica rapida DC da 100W e offre 20 ore di standby. Significa che se il robot sta lì, senza fare niente durerà venti ore. Se invece lo si attivamente per trasportare carichi e navigare nel giardino, la durata della batteria sarà probabilmente molto inferiore, ma Zeroth non fornisce ulteriori dettagli al riguardo.

W1 può riconoscere forme umane, volti e gesti, e interagire con linguaggio naturale. Alto circa 70 centimetri, può seguire l’utente a una velocità massima di 3.5 km/h su superfici piane e 1.8 km/h su pendenze.

Può funzionare anche come alimentatore portatile, erogando 60-120W tramite USB-C per caricare dispositivi. Quindi oltre a essere un compagno robotico e un aiutante per il giardino, è anche una power bank gigante.

Il prezzo salato

Zeroth presenterà W1 e gli altri robot al CES 2026. Il prezzo è $5.599 e puoi preordinarlo dal sito ufficiale, con spedizioni previste intorno al 15 aprile.

Pubblicato il 5 gen 2026

