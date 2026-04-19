Robot umanoide vince mezza maratona con record del mondo

Un robot umanoide di Honor ha vinto la mezza maratona (21,1 Km) di Pechino superando altri 105 concorrenti. Il risultato più sorprendente è un altro. Lightning (questo è il suo nome) ha battuto il record del mondo stabilito dall’ugandese Jacob Kiplimo circa un mese fa a Lisbona.

Robot più veloce degli umani

Alla prima edizione della mezza maratona nel 2025 hanno partecipato 21 robot (autonomi o controllati a distanza), molti dei quali non hanno completato la gara. Il vincitore (Tiangong Ultra del Beijing Innovation Centre of Human Robotics) ha percorso i 21,1 Km in 2 ore e 40 minuti, oltre il doppio del tempo impiegato dal vincitore umano. Alla seconda edizione hanno partecipato 105 robot, il 40% dei quali erano autonomi, tra cui i primi tre che hanno tagliato il traguardo.

Come si può vedere nei video, gli atleti umani (circa 12.000) hanno seguito un tracciato parallelo per ovvi motivi di sicurezza. Si nota chiaramente la maggiore velocità di alcuni robot.

Rispetto all’anno scorso ci sono stati notevoli miglioramenti in termini di autonomia, velocità e agilità. Honor Lightning è alto 169 centimetri, ha gambe lunghe 95 centimetri, pesa circa 45 Kg e usa un sistema di raffreddamento a liquido. Ha percorso i 21,1 Km in 50 minuti e 26 secondi battendo il record umano di 57 minuti e 20 secondi stabilito a Lisbona dall’ugandese Jacob Kiplimo.

Anche gli altri due robot sul podio erano Honor Lightning (appartenenti a team diversi). Ovviamente ci sono state rovinose cadute anche quest’anno, ma in numero inferiore rispetto al 2025. La Cina non ha ancora raggiunto gli Stati Uniti nel settore dell’intelligenza artificiale, ma in quello della robotica è nettamente superiore (l’80% dei robot umanoidi nel mondo sono cinesi).