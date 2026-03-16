Robot umanoidi armati in prima linea in Ucraina, cosa succede?

Piegano vestiti, corrono maratone, assemblano auto elettriche nelle fabbriche Xiaomi. E adesso sparano. Un’azienda americana di robotica chiamata Foundation ha inviato due robot umanoidi Phantom Mk-I sui campi di battaglia dell’Ucraina per missioni di ricognizione in prima linea.

Robot soldato in Ucraina: Foundation manda i Phantom Mk-I in una zona di guerra

In un’intervista con il Time, Mike LeBlanc, veterano di guerra e co-fondatore di Foundation, ha rivelato che a febbraio l’azienda ha inviato due robot Phantom Mk-I per le ricognizione in prima linea nel conflitto russo-ucraino. I robot erano già in fase di test nelle fabbriche di tutto il mondo, ma questo sembra essere il primo dispiegamento di un robot umanoide in una zona di combattimento attiva, in Ucraina o, per quanto se ne sappia, in qualsiasi altro teatro di guerra.

Pensiamo che ci sia un imperativo morale nel mandare questi robot in guerra al posto dei soldati in carne e ossa. ha dichiarato LeBlanc al Time. L’obiettivo è costruire Phantom fino a farne un robot capace di usare qualsiasi tipo di arma che un essere umano può usare. Come i Terminator, ha ammesso candidamente.

Durante una visita alla struttura di Foundation a San Francisco a febbraio, Time ha osservato che il Mk-I è già in grado di impugnare revolver, pistole semiautomatiche, fucili a pompa e un finto M-16. Non siamo ancora al soldato robot autonomo, ma non sembra manchi molto, e questo ci dovrebbe far riflettere.

L’Ucraina come un laboratorio di robotica militare

Il contesto rende il dispiegamento meno sorprendente di quanto sembri. L’Ucraina ha già abbracciato la robotica militare su larga scala. Secondo l’agenzia di stampa ucraina United24, nel solo mese di gennaio 2026 sono state avviate 7.495 operazioni robotiche. La maggior parte è logistica, consegna di armi, munizioni e cibo alle truppe, ma alcune unità portano mitragliatrici Kalashnikov ed esplosivi. Un video diventato virale all’inizio dell’anno mostrava soldati russi che si arrendevano a un bot armato ucraino.

A ground-based robotic complex captures three Russian soldiers. Zero Ukrainian casualties. This is how Ukraine fights in 2026. During a combat mission, Ukraine deployed the Droid TW-7.62 ground robot and forced 3 Russians troops to surrender. — Militarnyi. pic.twitter.com/dEDMpECZoB — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) January 28, 2026

La Russia non è comunque da meno, sta usando la robotica per vari compiti sul campo di battaglia, anche se non ha ancora dispiegato robot umanoidi.

E dopo l’Ucraina?…

Foundation è in contatto molto stretto con il Dipartimento della Sicurezza Interna americano per robot da pattugliamento al confine tra USA e Messico. Se vedremo mai robot umanoidi pattugliare un confine è improbabile, ma il fatto che la conversazione sia in corso racconta già abbastanza sulla direzione in cui stiamo andando.

Dai robot che piegano la biancheria a quelli fanno ricognizione in una trincea sotto il fuoco nemico, il passo è stato più breve di quanto chiunque avesse previsto.