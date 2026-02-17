Robot umanoidi ballano davanti a un miliardo di spettatori cinesi

Il gala del Capodanno lunare su CCTV, l’equivalente cinese del Super Bowl televisivo, ma con un pubblico dieci volte più grande, è il palcoscenico dove la Cina mostra al mondo (e a se stessa) di cosa è capace. Quest’anno, sotto i riflettori, c’erano i robot. E quello che hanno fatto è stato impressionante.

Gala del Capodanno lunare, lo show dei robot umanoidi è impressionante

I robot umanoidi G1 di Unitree Robotics sono saliti sul palco e hanno eseguito un numero di arti marziali che sembrava uscito da un film wuxia: danze coordinate con sciabole e bastoni, acrobazie a corpo libero. Nessun effetto speciale, assicura Reuters. Nessun trucco, nessun cavo, nessuna post-produzione. Solo macchine bipedi che si muovono con una fluidità e un equilibrio impensabili fino a pochi anni.

This aired tonight to 1 billion people in China. A year ago these robots could barely wave a handkerchief, now they can do backflips and kung fu with nunchucks. Physical intelligence is the next frontier. pic.twitter.com/xFasDuGgRx — Tristan (@Tristan0x) February 16, 2026

Accanto ai G1 di Unitree, sul palco c’erano anche robot di Galbot, Noetix e MagicLab, ma sono stati i G1 a rubare la scena, trasformando un numero di intrattenimento in una dimostrazione tecnologica che ha fatto il giro del mondo.

Il gala di CCTV non è solo televisione. La Cina lo usa da anni come vetrina per le proprie conquiste tecnologiche, e i robot ne sono diventati i protagonisti indiscussi. In cinque anni, siamo passati da cani robot che trotterellano a umanoidi che maneggiano una sciabola senza perdere l’equilibrio. Il salto è esponenziale. E il fatto che la Cina scelga il suo evento televisivo più importante per mostrarlo dice tutto sulla dimensione politica della questione: la robotica umanoide non è un hobby tecnologico, è una corsa strategica tra superpotenze.

Il trend fa riflettere

Sì, ci piace ridere quando un robot cade, ma concentrarsi sugli incidenti significa perdere di vista il quadro generale. Mantenere l’equilibrio su due gambe mentre si eseguono movimenti complessi è un problema che i migliori laboratori del mondo cercano di risolvere da decenni. Ogni caduta fa notizia, ma ogni successo sposta l’asticella di quello che credevamo possibile.

I robot umanoidi non resteranno sul palco. XPeng vuole vendere il suo Iron come assistente personale per uso domestico e industriale. Negli Stati Uniti, 1X Neo promette una commercializzazione rapida. La robotica, estensione fisica dell’intelligenza artificiale, sta uscendo dai laboratori per entrare nel mondo reale.