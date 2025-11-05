Il robot Unitree G1 da 80mila dollari fa un casino in cucina

Un video che mostra un robot domestico mentre cerca di cucinare è diventato virale con 1,3 milioni di visualizzazioni su X, e per una buona ragione… è un disastro, e racconta perfettamente lo stato attuale della robotica umanoide.

La clip mostra un uomo che frigge qualcosa in una padella, poi la passa goffamente a un robot vestito da colf, e gli dice Se riesci a cucinare il pasto io vado a giocare a Fortnite, ok? . Ma il sospetto che andrà a finire male è forte, e infatti, finisce male.

Robot Unitree G1 distrugge la casa mentre prova a cucinare, il video virale

Il robot, un Unitree G1 che può costare fino a 80.000 dollari per l’importazione negli Stati Uniti, a seconda delle caratteristiche e delle spese di spedizione, quasi immediatamente toglie la padella calda dal fornello e poi perde la presa. La padella vola, il cibo va a finire ovunque.

THIS CLANKER IS USELESS pic.twitter.com/5QjNYpcqzO — bishara (@bishara) October 30, 2025

A sua discolpa, il robot prova a recuperare la padella mentre cade. Ma questo peggiora solo la situazione. Il robot inizia poi a scivolare sui pezzetti di cibo sul pavimento, correndo sul posto come in un cartone animato, prima di collassare su se stesso…

Il video è dello YouTuber Cody Detwiler, che si fa chiamare “WhistlinDiesel” e ha costruito una carriera facendo cose stupide con veicoli costosi e, ora, robot. Il video originale si intitola “Cosa succede se maltratti un robot?” e mostra principalmente Detwiler e i suoi amici che picchiano selvaggiamente il loro G1, intervallando clip di un secondo dove il robot sventola un machete e una pistola.

Altri video caricati su X mostrano il robot che distrugge letteralmente la casa del proprietario: passa attraverso porte di vetro, frantuma specchi a terra, ribalta mobili. È come guardare un toro in una cristalleria, solo che il toro costa 80.000 dollari e indossa un grembiule a balze. È esattamente il tipo di contenuto che ti aspetteresti da un canale YouTube che vive di clickbait.

I limiti dei robot umanoidi

Questo video è una perfetta dimostrazione del perché i robot umanoidi non stanno andando da nessuna parte nel breve termine. Possono camminare, più o meno. Possono afferrare oggetti. a volte. Ma cucinare? Gestire padelle calde? Reagire rapidamente quando qualcosa va storto? Assolutamente no.

Il problema fondamentale è che i robot umanoidi devono fare cose per cui non sono ottimizzati. Gli esseri umani hanno avuto milioni di anni di evoluzione per sviluppare equilibrio, coordinazione, la capacità di recuperare rapidamente dagli errori. I robot hanno avuto qualche decennio di sviluppo e ancora fanno fatica a non cadere quando il terreno è leggermente irregolare.

Aggiungiamo il fatto che devono operare in ambienti progettati per umani, cucine con fornelli a diverse altezze, pavimenti scivolosi, porte strette, e si ha la “ricetta” perfetta per il disastro. Letteralmente, in questo caso.

Senza considerare che costano una fortuna. Con gli stessi soldi si potrebbe fare un viaggio intorno al mondo, o comprare un’auto, o centinaia di elettrodomestici più efficienti. La verità è che i robot umanoidi sono ancora incredibilmente primitivi. Le aziende che li producono li spacciano come il futuro dell’automazione domestica, ma la realtà è che sono più bravi a distruggere case…