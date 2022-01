Roccat Kain 200 Aimo: competi senza cavi con lo sconto del 50%

Dici definitivamente addio al cavo senza rinunciare in alcun modo alle prestazioni con il Roccat Kain 200 Aimo, un mouse da gaming wireless di livello professionale. Una periferica pensata per ottenere il massimo da ogni partita, con tecnologie brevettate per offrire il meglio ai giocatori che non accettano compromessi, oggi scontato di quasi metà prezzo su Amazon a soli 53 euro.

Mouse gaming wireless Roccat Kain 200 Aimo: caratteristiche tecniche

Roccat è uno dei marchi con più esperienza nel settore gaming PC, e il Kain 200 Aimo raccoglie tutto il know-how acquisito negli anni. Il design è minimale ed ergonomico, con un peso di soli 89 grammi per garantire movimenti fluidi e naturali della mano. La dotazione prevede 6 tasti completamente programmabili attraverso il software Roccat. Potrai assegnare macro o funzioni speciali ad ogni tasto, per la massima flessibilità in ogni singolo gioco. Non manca, ovviamente, l’illuminazione RGB che coinvolge sia il logo che la rotellina. Naturalmente, però, a fare la differenza sono le prestazioni, decisamente elevate rispetto a gran parte dei prodotti concorrenti.

In questo caso l’azienda ha adottato il sensore top di gamma, l’Owl-Eye con una risoluzione di 16.000 DPI personalizzabile direttamente dall’applicazione. Non manca un tasto dedicato sotto la rotella che consente di switchare rapidamente tra le risoluzioni salvate. I clic destro e sinistro offrono la tecnologia brevettata Titan Click. Si tratta di un particolare sistema di tensionamento dei tasti che garantisce la massima precisione e reattività ad ogni pressione. Anche la rotella presenta dei rinforzi in titanio che garantiscono la massima durabilità e affidabilità. Completa la dotazione il dongle che, grazie al collegamento wireless, garantisce un polling rate di 1000Hz con una latenza di solo 1ms. In conclusione, si tratta di uno dei migliori mouse in assoluto per il gioco competitivo.

