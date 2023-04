Rocco Schiavone 5 in streaming: quante puntate e come guardarle

La quinta stagione di Rocco Schiavone, la serie con Marco Giallini nei panni del vicequestore romano trasferito ad Aosta, ha inizio oggi 5 aprile su Rai 2. Se non vuoi perderti le nuove avventure del poliziotto più scorretto e malinconico della tv, ti spieghiamo come guardare Rocco Schiavone 5 in streaming alla migliore qualità possibile.

Per guardare Rocco Schiavone 5 in streaming su RaiPlay, puoi seguire la diretta di Rai 2 ogni mercoledì alle 21:20 oppure recuperare le puntate già andate in onda nella sezione Fiction. La quinta stagione è composta da quattro puntate, che saranno trasmesse dal 5 al 26 aprile. A questo puoi aggiungere i servizi di NordVPN e adesso ti spieghiamo perché.

Rocco Schiavone 5 in streaming: perché usare NordVPN

Se vuoi goderti la fiction con una connessione più sicura e veloce, ti consigliamo di usare NordVPN, uno dei migliori servizi di VPN (Virtual Private Network) disponibili sul mercato.

NordVPN ti permette di navigare in modo anonimo e protetto, criptando i tuoi dati e nascondendo il tuo indirizzo IP. Inoltre, NordVPN ti permette di accedere a RaiPlay anche dall’estero, scegliendo uno dei server italiani tra i più di 5000 disponibili in 60 paesi.

NordVPN offre un’ottima qualità a un prezzo conveniente: se scegli il piano di abbonamento biennale, puoi usufruire di uno sconto del 63% e di 3 mesi gratis. In più, hai una garanzia di rimborso entro 30 giorni se non sei soddisfatto del servizio.

Non perdere dunque l’occasione di guardare Rocco Schiavone 5 in streaming con NordVPN per avere la migliore connessione possibile, la totale sicurezza e la certezza di poter accedere agli episodi dello show ovunque ti trovi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.