Rocky Linux 10 ufficialmente rilasciato: tutte le novità

Dopo la versione 9.6, gli sviluppatori hanno ufficializzato Rocky Linux 10, una delle distribuzioni più diffuse nel segmento professionale Linux, che in questa versione attua una serie di importanti cambiamenti che spaziano dal supporto hardware, al processo di installazione, l’ambiente desktop e molto altro.

Rocky Linux 10: novità per il supporto hardware, l’installazione, l’interfaccia e altro

Rocky Linux 10 evolve il supporto hardware: la distribuzione abbandona le architetture x86-64-v2, richiedendo CPU compatibili con x86-64-v3. Rimane il supporto per ARM, IBM POWER e z Systems, con l’aggiunta dell’architettura RISC-V, una novità che amplia le possibilità per infrastrutture moderne. Inoltre, il supporto per i pacchetti a 32 bit è stato eliminato, favorendo librerie a 64 bit e soluzioni containerizzate per gestire dipendenze legacy, un chiaro segnale di orientamento verso tecnologie all’avanguardia.

Su Rocky Linux 10 l’installazione è stata ottimizzata: gli utenti ricevono privilegi amministrativi per impostazione predefinita, con la possibilità di rifiutarli durante la configurazione. L’accesso remoto grafico si evolve, passando da VNC al Remote Desktop Protocol (RDP), che offre prestazioni superiori e un’esperienza utente più fluida. Le configurazioni di rete vedono l’adozione di un nuovo sottosistema DHCP integrato in NetworkManager, mentre il server ISC DHCP cede il posto a Kea DHCP, allineandosi agli standard di rete contemporanei.

Per quanto riguarda l’interfaccia e l’ambiente desktop, Rocky Linux 10 passa ora completamente a Wayland, abbandonando Xorg, sebbene Xwayland resti disponibile per applicazioni non ancora compatibili con il nuovo gestore finestre. Lo stack software è stato aggiornato con versioni recenti e potenti dei vari componenti, tra cui PHP 8.3, Python 3.12, PostgreSQL 16.8, MySQL 8.4, MariaDB 10.11 e Nginx 1.26. A completare il quadro, strumenti di analisi e monitoraggio come GDB 14.2, Valgrind 3.23, Grafana 10.2.6 e Performance Co-Pilot 6.3, essenziali per ambienti enterprise ad alte prestazioni.

Per garantire stabilità e sicurezza, il processo di rilascio è passato temporaneamente da Peridot a Koji, con un’attenzione particolare alla gestione dell’integrità tramite l’Integrity Measurement Architecture (IMA) a livello di kernel. Gli utenti che desiderano aggiornare da versioni precedenti dovranno effettuare un’installazione pulita, poiché gli aggiornamenti diretti non sono supportati.

Per tutti i dettagli Su Rocky Linux 10, è possibile consultare le note di rilascio.