Roland Garros, Sinner-Kotov: come vederla in streaming

Quest’oggi pomeriggio a Parigi, non prima delle ore 13:15, si giocherà la sfida tra Jannik Sinner e Pavel Kotov, valida per il terzo turno del Roland Garros. L’incontro sarà trasmesso in streaming su NOW grazie alla diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 inclusi nel pass Sport.

Al momento il pass Sport è il pacchetto più completo e conveniente per gli appassionati sportivi. Merito della programmazione intera dello sport di Sky ed Eurosport, oltre che dell’ultima offerta con cui è possibile attivare il pass a 14,99 euro al mese per dodici mesi anziché 24,99 euro.

Come vedere Sinner-Kotov in streaming (Roland Garros)

Per vedere in streaming l’incontro tra Sinner e Kotov al Roland Garros occorre attivare il pass Sport, scaricare l’app NOW, effettuare l’accesso alla piattaforma con le proprie credenziali e collegarsi alla diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Dopo aver dominato i primi due turni contro Eubanks e Gasquet, Jannik Sinner proverà a ripetersi oggi contro l’avversario russo, liquidato un mese fa a Madrid con il punteggio di 6-2, 7-5. L’azzurro però dovrà essere bravo a non sottovalutare il numero 56 del mondo, reduce dai successi contro il britannico Norrie al primo turno e l’elvetico Wawrinka al secondo.

Chi vince si qualifica al quarto turno, dove incontrerà uno tra l’austriaco Ofner, che ha eliminato a sorpresa l’argentino Baez, e il francese Moutet, vittorioso sul kazako Shevchenko. In un ipotetico quarto di finale, l’azzurro potrebbe vedersela contro uno tra Hurkacz, Dimitrov e Shapovalov: sulla carta l’avversario più ostico sarebbe Dimitrov, contro il quale però Jannik ha vinto tre incontri sui quattro disputati (l’ultimo successo è arrivato nella finale di Miami, vinta dall’azzurro con un perentorio 6-3, 6-1).

A noi non resta che ricordare l’appuntamento per quest’oggi con la sfida valida per il terzo turno del Roland Garros tra Jannis Sinner e Pavel Kotov: per guardarla in streaming attiva il pass Sport di NOW in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro.