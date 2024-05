Roma-Bayern Leverkusen: come vederla in streaming dall'estero

Roma-Bayern Leverkusen, in scena questa sera all’Olimpico (giovedì 2 maggio alle ore 21:00), è una partita che vale una stagione intera. È l’andata della semifinale di Europa League. La puoi vedere in TV in chiaro e in streaming gratis, anche dall’estero con una soluzione come NordVPN.

Probabili formazioni e streaming di Roma-Bayern Leverkusen

Sarà anzitutto la sfida tra due allenatori giovani, De Rossi e Xabi Alonso, capaci di esprimere un calcio moderno e che stanno vivendo un momento molto positivo. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Roma (4-3-3): Svilar; Llorente, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy;

Bayern Leverkusen (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Adli, Boniface.

Come già anticipato, chi si trova in Italia può vedere la partita in chiaro su Rai 1, con l’inizio della diretta alle 20:35. In alternativa, per lo streaming gratis è sufficiente aprire la piattaforma RaiPlay, accessibile anche dall’estero con NordVPN (oggi in forte sconto), senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua.

Il pronostico dei bookmaker vede favoriti gli ospiti favoriti, nonostante il fattore campo: il Bayern Leverkusen è riuscito a conquistare la vetta Bundesliga, distaccando il Bayern Monaco di ben 12 punti. La vincente se la vedrà con chi uscirà a testa alta tra Olympique Marsiglia e Atalanta.

Guarda la partita dall’estero grazie a NordVPN

Ecco i pochi e semplici passaggi da seguire per vedere la partita dall’estero con NordVPN.

Apri l’applicazione di NordVPN (in offerta); seleziona un server localizzato in Italia e attiva la connessione per ottenere un indirizzo IP del nostro paese; apri la piattaforma RaiPlay e fai partire lo streaming.

Se decidi di attivare l’abbonamento a NordVPN, puoi ottenere fino al 73% di sconto e mesi extra per l’accesso al servizio. Scopri tutti i dettagli della promozione e le funzionalità incluse nella pagina dedicata.