Router AVM FRITZ!Box 7590 in SUPER SCONTO su Amazon (-42%)

Per migliorare la tua connessione di casa hai bisogno di un router WiFi ad alte prestazioni. Per questo ti consigliamo di approfittare subito il router AVM FRITZ!Box 7590 Edition International.

Con uno sconto del 42%, puoi portare a casa questo router di qualità a soli 149,90 euro invece di 259,99.

Router AVM FRITZ!Box 7590: le caratteristiche

Il router AVM FRITZ!Box 7590 è una soluzione completa che ti offre prestazioni elevate e funzionalità avanzate. Con la sua tecnologia 4×4 multi-user-mimo, questo router è in grado di offrire velocità di connessione fino a 1.733 MBit/s sulla banda 5 GHz e 800 MBit/s sulla banda 2.4 GHz. Questo significa che puoi navigare in Internet, guardare streaming video e giocare online senza problemi, anche quando ci sono più dispositivi connessi contemporaneamente.

Un punto di forza di questo router è la sua compatibilità con diverse tipologie di connessione. È adatto alle connessioni VDSL da 300 MBit, inclusa la tecnologia supervectoring. Inoltre, è compatibile con la fibra di diversi operatori. Questo ti garantisce una connessione stabile e veloce, indipendentemente dalla tipologia di connessione disponibile nella tua zona.

Il router AVM FRITZ!Box 7590 non è solo un dispositivo per la connessione a Internet, ma è anche un media server con connettività NAS integrato. Questo significa che puoi condividere facilmente musica, immagini e video all’interno della tua rete domestica. Inoltre, dispone di 4 porte LAN gigabit ultraveloci e 2 potenti porte USB 3.0, che ti permettono di collegare dispositivi come computer, televisori, stampanti di rete e chiavette per rete mobile.

Un’altra caratteristica interessante di questo router è la possibilità di utilizzarlo come centralino. Dispone di una base DECT per 6 telefoni cordless e 2 porte a/b per collegare telefoni analogici, segreteria telefonica e fax. Questo ti offre un’opzione di comunicazione flessibile e versatile.

In definitiva, se vuoi migliorare la tua esperienza di connessione Internet e usufruire di funzionalità avanzate, il router AVM FRITZ!Box 7590 Edition International è la scelta giusta. E con l’offerta su Amazon, puoi ottenerlo a un prezzo eccezionale. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: clicca subito e approfitta dell’offerta limitata per portare a casa il router AVM FRITZ!Box 7590 a soli 149,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.