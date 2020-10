Router D-Link EXO AC1900: 41 euro di sconto Prime Day

Il Prime Day di Amazon si avvicina alla chiusura, ma non mancano in queste ultime ore offerte davvero interessanti. Un esempio è il router di D-Link, il DIR-1960 EXO AC1900, che Amazon propone con il 37% di sconto sul prezzo di listino. Il router può essere collegato a cascata direttamente al modem primario aggiungendo numerose funzionalità, oltre che una maggiore potenza del Wi-Fi.

Router: D-Link DIR-1960 EXO AC1900: caratteristiche

Il D-Link DIR-1960 è un router che aggiunge 4 porte LAN Gigabit per la connessione dei dispositivi via cavo, e possiede ben 4 antenne esterne per la connessione Wi-Fi che garantiscono una copertura estesa e maggiore velocità nello scambio dati. Quest’ultima è dual-band, ciò vuol dire che potremo utilizzare sia la banda a 2,4GHz che quella a 5GHz per la connessione dei dispositivi wireless.

Uno dei principali vantaggi del dispositivo sono le possibilità di gestione della rete. Innanzitutto il router può essere utilizzato come punto di accesso primario per una rete mesh. Inoltre potremo creare diverse reti, in modo da suddividere il traffico dei dispositivi a seconda delle esigenze. La porta USB 3.0 anteriore invece permette di condividere sulla rete qualsiasi dispositivo come una stampante o un NAS per l’archiviazione dati. Infine la protezione da attacchi esterni è garantita da McAfee, azienda leader nel campo della sicurezza informatica. Il modem infatti viene fornito con ben 5 anni di McAfee Secure Home Platform ed un abbonamento di 2 anni al McAfee LiveSafe.

Al prezzo di 69,99 euro su Amazon, con ben 41 euro di sconto sul prezzo di listino, il D-Link DIR-1960 EXO AC1900 si propone come uno dei migliori affare di questi due giorni di offerte.