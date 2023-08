Router da Gaming ASUS: l'OCCASIONE che cercavi

Se sei un appassionato di giochi online e desideri massimizzare la tua esperienza di gioco, non puoi perdere l’opportunità di approfittare dello sconto del 14% su Amazon per il router da gaming ASUS RT-AX86U Pro AX5700. Questo gioiello tecnologico offre una serie di funzionalità all’avanguardia progettate appositamente per migliorare la tua connettività e la tua esperienza di gioco. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 181,99 euro.

Router da Gaming ASUS: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo router da gaming ASUS RT-AX86U Pro AX5700 è la sua capacità WiFi 6 ad alta efficienza. Grazie alla sua connessione dual band e alla velocità ultraveloce che arriva fino a 5700 Mbps, potrai godere di partite fluide e senza interruzioni. Inoltre, con canali a 160 MHz, l’efficienza e il throughput raggiungeranno livelli mai visti prima, consentendoti di giocare senza ritardi fastidiosi.

Se la copertura è un problema nella tua casa, ASUS RT-AX86U ha la soluzione. Grazie alla tecnologia RangeBoost Plus di ASUS, la portata del segnale viene potenziata notevolmente, garantendo una copertura estesa e uniforme in tutte le stanze. Non dovrai più preoccuparti dei punti morti o delle connessioni deboli.

La modalità di gioco mobile è un’altra caratteristica eccezionale di questo router. Riduci al minimo il ritardo e la latenza nelle tue sessioni di gioco mobile con un semplice tocco sull’app ASUS Router. Questa funzione ottimizza automaticamente le impostazioni per garantirti la migliore esperienza di gioco possibile.

La sicurezza online è fondamentale, specialmente quando si tratta di giochi online e navigazione. Con ASUS RT-AX86U, puoi navigare in tutta tranquillità. Il router offre ASUS Safe Browsing, che blocca i contenuti indesiderati e filtra i contenuti espliciti dai risultati di ricerca. Inoltre, grazie ad AiProtection Pro, puoi proteggere la tua rete domestica con un abbonamento gratuito a vita, garantendo una navigazione sicura per te e la tua famiglia.

Ma la sicurezza non si ferma qui. ASUS Instant Guard ti offre una VPN sicura ovunque tu sia. Quando sei lontano da casa, puoi attivare questa VPN con un solo clic, proteggendo le tue comunicazioni e mantenendo la tua privacy al sicuro.

In conclusione, se sei un videogiocatore appassionato che cerca prestazioni di rete straordinarie, copertura affidabile e sicurezza avanzata, l’ASUS RT-AX86U Pro AX5700 è il router da gaming che fa per te. Con lo sconto del 14% su Amazon, è l’occasione perfetta per migliorare la tua esperienza di gioco e navigazione. Non perdere questa opportunità di acquistarlo al prezzo vantaggioso di soli 181,99 euro, questa offerta potrebbe finire da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.