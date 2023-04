Router FRITZ!Box 7530 AX in offerta Amazon e navighi velocissimo

Se vuoi navigare in Internet ad alta velocità e sfruttare al meglio la connessione fornita dal tuo provider, fai attenzione a questa offerta.

Il router WiFi 6 AVM FRITZ!Box 7530 è in offerta su Amazon a soli 154,98 euro invece di 199,99 euro. Hai subito uno sconto del 23% e ti porti a casa un router innovativo e performante.

Router FRITZ!Box in offerta: le caratteristiche tecniche

Perché i FRITZ!Box sono così tanto in circolazione? Merito delle loro tecnologie di ultima generazione. Questo modello in particolare è dotato del nuovo standard WiFi 6 (AX), che ti permette di raggiungere velocità fino a 1.800 Mbit/s + 600 Mbit/s. Il WiFi 6 è ottimale per gestire molti dispositivi connessi contemporaneamente, garantendo una trasmissione dati rapida e stabile.

Inoltre, il router supporta la rete WiFi Mesh intelligente, che può creare una rete unica tra i dispositivi FRITZ! distribuiti nella casa e ottimizzare le prestazioni della rete wireless.

Il dispositivo è compatibile con tutte le connessioni DSL fino a 300 Mbit/s, inclusi ADSL, ADSL2+, VDSL e Supervectoring 35b. Ha anche un centralino per le connessioni basate su IP, che ti permette di collegare fino a sei telefoni cordless DECT e un telefono analogico o fax. Puoi anche usufruire di diverse segreterie telefoniche, rubriche online e funzioni comfort.

Per non farsi mancare proprio niente, ecco quattro porte LAN Gigabit e una porta USB per collegare vari dispositivi come stampanti, hard disk o chiavette. Ha anche il Bluetooth integrato per connettere accessori wireless.

Non lasciarti scappare questa incredibile opportunità: acquista ora il router WiFi 6 AVM FRITZ!Box 7530 a soli 154,98 euro e goditi una navigazione veloce e sicura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.