Router Huawei 4G VELOCISSIMO: prezzone su Amazon (-40%)

Per navigare su internet senza limiti e con una velocità incredibile, puoi subito sfruttare questa offerta da sogno: il router 4G di Huawei è in sconto del 44% su Amazon e lo puoi acquistare a soli 55,99 euro invece di 99,90.

Un affare da non perdere e adesso ti spieghiamo perché, non prima di ricordarti che acquistandolo oggi potresti riceverlo a casa già domani.

Router 4G Huawei: lo usi come vuoi, sempre al massimo

Questo router si caratterizza per la presenza di uno slot per carta SIM integrato e una porta GE LAN/WAN, che ti permettono di scegliere il tipo di connessione che preferisci: wireless a banda larga o ADSL. Basta inserire la tua carta SIM e potrai goderti il 4G ultra veloce e fino a 300 Mbps di velocità. Potrai guardare i tuoi film preferiti in ultra HD senza interruzioni o buffering.

Il router 4G di Huawei è anche perfetto per condividere la connessione con tutti i tuoi dispositivi: puoi collegare insieme fino a 32 device con supporto per WiFi, tra cui PC, tablet, smartphone e console da gioco. Inoltre, la porta GE LAN/WAN RJ45 ti fornisce un servizio dati stabile per PC, set-top box e così via: e la porta telefonica ti consente di usufruire dei servizi vocali.

Per non farsi mancare niente hai anche un design elegante e ricercato che si adatterà perfettamente all’arredamento della casa o dell’ufficio in cui intendi installarlo. È facile da installare e da usare e ti garantirà una connessione sicura e affidabile.

Non aspettare oltre e approfitta subito di questa offerta imperdibile. Acquistare il router 4G di Huawei su Amazon a questo super prezzo e ricevilo direttamente a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.