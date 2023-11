Router TP-Link: ULTIME ORE di questa offerta Black Friday

Se stai cercando di potenziare la tua connessione Internet, non perdere l’occasione di acquistare il router TP-Link Archer MR550, attualmente in super sconto del 17% su Amazon durante le offerte Black Friday, che terminano oggi 27 novembre a mezzanotte. Queste sono le ultime ore per sfruttare queste incredibili promozioni. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 99,99 euro, anziché il prezzo consigliato di 149,99 euro.

Router TP-Link: le scorte a disposizione sono quasi finite

Il TP-Link Archer MR550 è un router 4G+ avanzato che supporta la tecnologia Cat6, garantendo un aumento della velocità dei dati fino a 300 Mbps. Con la possibilità di collegare una scheda SIM, non sono necessarie complesse configurazioni. La compatibilità delle schede SIM in oltre 100 paesi è garantita da anni di test sul campo, offrendo un’esperienza di connessione senza soluzione di continuità.

Una delle caratteristiche distintive del router è il supporto MU-MIMO, che consente flussi di dati simultanei, aumentando il throughput WiFi e l’efficienza della rete. Inoltre, il dispositivo è compatibile con TP-Link OneMeshTM, permettendo la creazione di una rete Mesh flessibile ed economica in collaborazione con altri prodotti TP-Link OneMesh.

Goditi connessioni stabili ed efficienti ovunque grazie alle due antenne LTE rimovibili esterne del TP-Link Archer MR550. Le porte Gigabit complete assicurano connessioni cablate affidabili per dispositivi a uso intensivo di larghezza di banda come console di gioco e IPTV.

Il router offre anche una modalità router Wi-Fi, consentendo il collegamento di un cavo Ethernet alla porta LAN/WAN per un accesso flessibile. È un’opzione di backup ideale nel caso in cui non riesci a ottenere una connessione 4G.

Con un’installazione e gestione facili grazie all’app Tether, il TP-Link Archer MR550 offre un potente mix di prestazioni e convenienza. Approfitta ora del 17% di sconto su Amazon durante le offerte Black Friday e trasforma la tua connessione Internet in un’esperienza senza compromessi. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di migliorare la tua connettività a un prezzo imbattibile di soli 99,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.