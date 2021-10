Roxio Creator NXT Pro 9: sconto di 30 Euro su suite di programmi, anche fotoritocco

Quando si parla di software di fotoritocco, il primo nome che balza in mente è senza ombra di dubbio Photoshop. Il programma del pacchetto Adobe non è però l’unico disponibile sul mercato. La sua qualità è innegabile, ma esistono anche altre alternative interessanti e meno costose sul mercato. Un esempio? Roxio Creator NXT 9 e NXT Pro 9, entrambi attualmente disponibili in sconto a partire da 49,99 Euro IVA inclusa.

Roxio Creator NXT 9 e NXT Pro 9: software di fotoritocco, e non solo!

Il software alla base di entrambe le versioni è, come si può dedurre, Roxio Creator NXT 9. Si tratta in realtà di una suite di oltre 20 prodotti dalle funzionalità più disparate. Lato video troviamo VideoWave, software di editing video ottimizzato con filtri e funzioni per modificare filmati, ma anche funzione di cattura video e aggiunta di musica, oltre che di condivisione su piattaforme online. Gli amanti della musica potranno invece sfruttare Creator, pensato per catturare tracce audio, creare CD e digitalizzare cassette e LP analogici. I fotografi, invece, avranno Corel AfterShot 3, app di fotoritocco con funzionalità di creazione filmati offerta dal pacchetto aggiuntivo FastFlick.

Nel pacchetto Roxio Creator NXT 9 sono inclusi però anche WinZip Secure Burn per masterizzare CD/DVD/Blu-ray ed esportare file ISO. BackOnTrack 4, altro software incluso, consente invece di effettuare backup su CD/DVD/Blu-ray o unità di rete in maniera estremamente facile.

In cosa differiscono Roxio Creator NXT 9 e Creator NXT Pro 9? La versione Pro include la suite di fotoritocco e progettazione grafica avanzata PaintShop Pro 2021. Inoltre, troviamo anche il software di animazione fotografica PhotoMirage Express e molti più filtri e funzionalità per il resto delle applicazioni offerte.

Cambia ovviamente anche il prezzo! Roxio Creator NXT 9 costa attualmente 49,99 Euro anziché 69,99 Euro. Roxio Creator NXT Pro 9, invece, costa 69,99 Euro al posto di 99,99 Euro. È facile intuire, dunque, quale sia il pacchetto più conveniente. Tuttavia, c’è un dettaglio fondamentale: questi software sono solo aggiornamenti a versioni precedenti di Roxio Creator o altri programmi del medesimo brand. In altre parole, l’acquisto di Roxio Creator NXT 9 e NXT Pro 9 è inutile se non siete in possesso di Creator precedenti. Chiarito questo punto, informiamo che il pagamento potrà essere effettuato con carta di credito, PayPal o addebito diretto SEPA.