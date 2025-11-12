Rubrica degli Sconti: 10 offerte Amazon ROTTE per il mondo gaming

I videogiochi sono molto più di un passatempo. Richiedono una postazione adatta non solo per essere competitivi ma anche per farti vivere il meglio delle esperienze. Se sei un gamer e sei alla caccia di qualche offerta sensazionale, queste 10 occasioni su Amazon fanno al caso tuo. La Rubrica degli Sconti torna con uno speciale dedicato al mondo videoludico in tutte le sue sfaccettature. Non ha importanza se prediligi le console o il computer perché gli sconti sono così esorbitanti da ammaliare tutti quanti. Tastiere, laptop, console portatili e altri accessori per rendere le ore passate davanti allo schermo ancora più comode.

Le offerte da non perdere sono:

ASUS ROG Xbox Ally X, console gaming portatile con AMD Ryzen Z2 Extreme e combo da 24GB di RAM + 1TB di spazio su SSD.La acquisti a soli 899 euro invece che a 999 euro con sconto del 10%.

Logitech G PRO X, cuffia cablata con microfono Blue VO!CE per comunicazioni chiare e cristalline. La acquisti a soli 74,99 euro con sconto del 6%.

GXTrust 871 Zora, tastiera meccanica con layout italiano esteso. Completa di luci RGB. La acquisti a soli 37,99 euro invece che a 49,99 euro con sconto del 24%.

HP OMEN 16-an0002sl, notebook da gaming con processore Intel Core Ultra 7 255H e combo da 32GB di RAM e 1TB di spazio su SSD. Lo acquisti a soli 1399,99 euro invece che a 1599,99 euro con sconto del 13%.

Sony INZONE H3, cuffie cablate con audio spaziale a 360° e EQ personalizzabile. Le acquisti a soli 49 euro invece che a 58,90 euro con sconto del 17%.

GXTrust 1108W Vylax, mouse wireless con sistema ricaricabile e autonomia da 80 ore. DPI regolabili fino a 4800 punti. Lo acquisti a soli 14,89 euro invece che a 19,99 euro con sconto del 26%.

UGREEN Cavo Ethernet con supporto dati fino a 40GBPS per rimanere in linea senza lag, lungo 1 metro. Lo acquisti a soli 6,37 euro con sconto del 25%.

Lenovo LOQ 15″, notebook da gaming con NVIDIA GeForce RTX 5060 e combo da 16GB di RAM e 1TB di spazio su SSD. Lo acquisti a soli 1099 euro invece che a 1199 euro con sconto dell’8%.

GXTrust 236 Yami, microfono a condensatore con filtro POP integrato. Lo acquisti a soli 22,99 euro invece che a 34,99 euro con sconto del 34%.

NiPoGi E3B, mini pc gaming con AMD Ryzen 7 5825U e combo da 16GB di RAM e 512GB di spazio su SSD. Lo acquisti a soli 319 euro invece che a 399,90 euro con sconto del 20%.