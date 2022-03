Russia: Roscosmos minaccia di staccarsi dalla ISS

Nella guerra tra Russia e Ucraina, l’arma che viene usata sovente è la minaccia: mentre la NATO mette sanzioni su sanzioni, intanto la Russia fa la sua mossa su qualcosa che, almeno fino a ieri, era sempre stata definitiva apolitica e super partes. Di base, un video pubblicato mostra il modulo russo staccarsi dalla Stazione Spaziale Internazionale, la ISS. Questo, se accadesse, sarebbe un gran problema.

La minaccia non troppo velata è stata pubblicata dall’agenzia stampa RIA Novosti, e il video ha anche un tono molto leggero, nonostante parli di cose che potrebbero mettere a serio rischio tutte le missioni della ISS.

Nella Stazione Spaziale Internazionale, la NASA gestisce l’elettricità, dandola a tutta la stazione, mentre il modulo russo la propulsione. Le due cose sono talmente legate che se una si staccasse dall’altra, potrebbe portare ad una caduta nel lungo periodo della ISS incontrollata.

Russian gov't-controlled RIA Novosti @rianru posted a video on Telegram made by @Roscosmos where cosmonauts say goodbye to Mark Vande Hei on #ISS, depart, and then the Russian segment detaches from the rest of ISS. @Rogozin is clearly threatening the ISS program. #NASA #Ukraine pic.twitter.com/fj2coK1xR1

— NASA Watch (@NASAWatch) March 5, 2022