Il gruppo russo AZAPI attivo nel contrasto alla pirateria ha segnalato Yandex e Mail.ru alla Eurasion Economic Commission (EEC) muovendo un’accusa molto specifica: abuso della posizione dominante nel mercato locale.

Yandex e Mail.ru: concorrenza online e tutela del copyright

Il riferimento è alla violazione dell’articolo 76 delle norme sulla concorrenza riportate nel Trattato dell’Unione Economica Eurasiatica. Viene di fatto puntato il dito nei confronti di una dinamica che riguarda sia la concorrenza online sia la tutela del copyright.

La Eurasian Economic Commission ha ricevuto comunicati da AZAPI a proposito di violazione della legislazione anti-monopolio per quanto riguarda Yandex e Mail.ru.

Nel dettaglio, ai due giganti del Web russo viene imputato di spingere editori e coloro che detengono i diritti d’autore a investire in modo importante sull’advertising al fine di comparire all’interno dei rispettivi servizi superando i risultati che mandano a siti contraffatti o che propongono il download non autorizzato dei contenuti. Insomma, i pirati avrebbero quasi la precedenza su Yandex e Mail.ru, mentre i legittimi detentori del copyright per emergere devono mettere mano al portafogli.

Tra le altre accuse mosse da AZAPI, in particolare a Yandex, anche quella di collaborare con i pirati facilitando l’indicizzazione dei siti mirror portati online non appena bloccati. In relazione a Mail.ru vengono invece segnalati comportamenti riguardanti il social network Odnoklassniki oltre che le piattaforme Music Mail e Video Mail. Entrambe le società hanno negato di aver ricevuto qualsiasi comunicazione in merito da EEC.