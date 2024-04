Saily eSim, viaggia all'estero connesso e senza costi di roaming

Hai mai sentito parlare dei vantaggi offerti dalle eSim internazionali? Oggi parliamo della eSim di Saily perché si contraddistingue da molte altre grazie alle caratteristiche che è in grado di offrire ai clienti che necessitano di un servizio valido ed efficiente. Per chi non la conoscesse, Saily è il servizio sviluppato da NordVPN per rispondere alle esigenze degli utenti che viaggiano spesso.

Se anche tu viaggi spesso all’estero per lavoro o per altre necessità durante l’anno non puoi non utilizzare l’eSIM internazionale di Saily. Quello che devi fare è acquistare una eSIM prima di preparati per il tuo viaggio e attivare il tuo piano preferito che ti consentirà di connetterti a una nuova rete quando arriverai nel nuovo Paese.

Quante volte ti sarà capitato di essere all’estero, collegato a una rete Wi-Fi lenta in un bar? Saily, invece, è la soluzione che ti garantisce sempre una connessione affidabile e sicura. Scarica l’app Saily da Google Play o dall’App Store, seleziona il Paese della tua futura destinazione e scegli il piano dati che preferisci. Una volta scelto il piano, configura l’eSIM sul tuo dispositivo seguendo le istruzioni nell’app e attiva la tua eSIM prima di partire.

Rimani connesso ovunque tu vada con Saily

Sono davvero tanti gli utenti che hanno già deciso di affidarsi a Saily per rimanere connessi in qualunque luogo. Il motivo? Saily è conveniente, facile da usare ed elimina i costi di roaming.

Trova un piano adatto alle tue esigenze per non pagare più del dovuto;

Installa e attiva il tuo piano in modo semplice;

Di’ addio a costose tariffe di roaming e tariffe subdole.

Non perdere altro tempo e preparati per il prossimo viaggio trovando i migliori piani dati in oltre 150 paesi che ti consentono di connetterti a Internet ovunque tu vada.