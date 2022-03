Saldi di primavera Domestika: corsi a partire da 9,90€

In occasione dell’arrivo della primavera, tornano gli attesissimi saldi Domestika! La piattaforma più creativa del web ha deciso di scontare un vastissimo catalogo con tutti i suoi corsi più popolari a partire da soli 9,90 euro: praticamente regalati. Ce n’è per tutti i gusti: dai corsi di illustrazione a quelli di fotografia e video, quelli dedicati al craft, alla scrittura, all’animazione e perfino al marketing e business.

Saldi primavera Domestika: quali sono i corsi in offerta

Come abbiamo anticipato, l’offerta di Domestika è davvero ampia e troverai sicuramente un corso affine ai tuoi interessi. Per quanto riguarda la categoria “Illustrazione”, la più diffusa, troviamo soprattutto lezioni ispirate alla tecnica classica. Spazio dunque a sketching, ritratti, acquerelli e anche temi più specializzati come il disegno architettonico. Dall’altro “lato della medaglia” troviamo invece corsi dedicati alle tecniche digitali, con largo uso di software appositi fra cui Adobe Photoshop e Procreate. Altra categoria piuttosto popolare è quella del craft che include tantissimi argomenti molto diversi fra loro. Alcuni esempi? Design e costruzione di mobili, uncinetto, sculture d’argilla, amigurumi, gioielleria in resina e argilla polimerica, sculture in movimento in legno e tanto altro.

Per tutti gli aspiranti influencer, Domestika sconta anche diversi corsi legati ai social network – in particolare ad Instagram. Stories, selfie, fotografie professionali, identità visiva: tutto quello che serve per ottenere il massimo dal proprio feed. La categoria fotografia e video ospita anche altre tipologie di corsi, come quello di ritratto moderno e di introduzione ai software di ritocco grafico. Sempre nel campo della creatività troviamo i corsi di scrittura, animazione, 3D e architettura e spazi. Ma Domestika non è solo disegno e fotografie. È anche marketing, business, web e app design. Sono decine i corsi studiati per aiutarti sia a dare vita che a potenziare il tuo brand o il tuo business.

Anche i principianti troveranno pane per i loro denti, grazie ai numerosi corsi di introduzione che costellano il catalogo – rigorosamente scontato – di Domestika. A questo link potrai visualizzare tutti i corsi in sconto a partire da 9,90 euro. Ti basterà selezionare il corso (o più) che ti interessa e acquistarlo per ottenere l’accesso illimitato e on-demand a tutte le lezioni proposte dal corso. Potrai così imparare seguendo il tuo ritmo e i tuoi impegni, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. E potrai sempre ri-vedere le videolezioni quante volte vorrai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.