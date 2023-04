Saldi di Primavera NordPass: password in cassaforte e risparmia il 43%

Per qualunque tipo di utente, anche se si connette solo occasionalmente, le password sono un bene molto prezioso, da proteggere a tutti i costi.

Non basta solo rendere le parole d’accesso complicate e difficili da individuare per i potenziali hacker: bisogna poi trovare anche il modo per ricordarle.

Per fortuna, esistono alcuni strumenti appositi che rendono tutto molto più semplice. NordPass si dimostra uno dei gestori di password più apprezzati a livello mondiale.

Al di là degli standard di sicurezza e della comodità, l’attuale promozione a cui viene proposto questo strumento lo rende ancora più appetibile da parte dell’utenza.

Con NordPass metti le tue password in una vera e propria “cassaforte virtuale”

NordPass è un servizio proposto dagli stessi sviluppatori di NordVPN, il che fa capire subito come vi sia una certa esperienza alle spalle.

Stiamo parlando di uno strumento che permette di generare, memorizzare e gestire al meglio le password. A questa funzione basilare, si aggiungono gli avvisi in tempo reale se un sito web che utilizzato di frequente viene violato o se i dati dell’utente vengono in qualche modo diffusi online.

Al di là del discorso password, NordPass offre anche la possibilità di archiviare dati sensibili come:

codici fiscali

PIN e codici di sicurezza

credenziali per accedere a reti wi-fi

e tanto altro. Gli stessi dati poi, possono essere condivisi facilmente e in tutta tranquillità con gli altri membri della famiglia.

In fine, come già anticipato, con l’attuale promozione primaverile NordPass è disponibile anche a un prezzo a dir poco conveniente.

Grazie allo sconto del 43% sul piano biennale, infatti, è possibile ottenere tutti i vantaggi relativi a questo servizio spendendo appena 1,69 euro al mese.

Di fatto, praticamente il costo di un caffè al bar ogni 30 giorni per navigare online in totale sicurezza e senza stress.

