Saldi di Primavera su Edraw: fino al 60% di sconto

Wondershare lancia le promozioni di primavera riguardanti l’intera gamma di prodotti Edraw. Le varie proposte tra le soluzioni di diagrammazione definitive per individui e team possono essere acquistate con uno sconto che arriva fino al 60%.

Il piano a vita che include EdrawMax, EdrawMind e EdrawInfo può essere tuo ad esempio al prezzo eccezionale di 269€, invece dei 672€ solitamente richiesti da listino. Puoi scegliere però tra differenti configurazioni.

Edraw: cosa offrono i prodotti in sconto di Wondershare

Edraw è una suite di software studiata per offrire agli utenti soluzioni di diagrammazione pensate per individui e team di lavoro. I diagrammi possono riguardare marketing, ingegneria, progettazione e altro ancora. Il modo perfetto per organizzare grandi mole di lavoro e focalizzarsi immediatamente sui target del progetto.

EdrawMax, che puoi acquistare a 190€ per la licenza a vita, è un potente strumento di disegno all-in-one che supporta oltre 280 tipi di diagrammi, un vasto numero di modelli e materiali simbolici, è compatibile con i file Visio e ti permette di condividere il tuo design dove e come preferisci.

EdrawMind, in offerta a 110€ sempre per il piano a vita, offre strumenti completi di mappatura mentale e brainstorming con più di 12 layout e 33 stili di temi, oltre 700 tipi di clip art, una facile gestione dei dispositivi, backup e ripristino file.

Infine abbiamo EdrawInfo, che ti viene regalato se acquisti il bundle che include le due precedenti soluzioni. Questo programma ti permette di creare infografiche dall’aspetto professionale con estrema facilità, grazie ad un’interfaccia a prova di principianti.

Puoi dare un’occhiata a tutte le offerte messe a disposizione da Wondershare per la gamma di prodotti Edraw sul sito ufficiale. Qui potrai scegliere il programma più adatto alle tue esigenze, se optare per il piano a vita o annuale, ed infine effettuare l’acquisto. Puoi pagare con carta di credito, debito, prepagata o bonifico bancario. Il rimborso è garantito entro 30 giorni dalla data d’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.