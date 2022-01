Saluta il cavo, ma non la qualità, con queste cuffie Bluetooth

Saluta definitivamente il cavo senza rinunciare alla qualità del suono con gli auricolari SoundPeats TrueAir2, un paio di cuffie che ti faranno sembrare il jack solo un ricordo. Sono equipaggiate con chip Qualcomm per un ascolto di altissimo livello con un prezzo di soli 38 euro grazie al doppio sconto disponibile oggi su Amazon.

Auricolari Bluetooth SoundPeats TrueAir2: caratteristiche tecniche

La proposta di SoundPeats adotta un design estremamente compatto e, soprattutto, leggero. Ogni auricolare, infatti, pesa meno di 4 grammi per un peso complessivo insieme alla custodia di ricarica di soli 30 grammi. La forma ergonomica semi-in-ear risulta estremamente confortevole tanto da non sentirle una volta indossate, pur offrendo una grande stabilità. L’autonomia ammonta a ben 5 ore di riproduzione continua, per un totale offerto dalla custodia di ricarica di ben 25 ore. La ricarica avviene tramite il cavo USB Type-C incluso in confezione e non manca la funzione di ricarica rapida. Decisamente comodi i comandi, completamente touch, che consentono di gestire qualsiasi funzionalità: volume, chiamate, tracce, assistenti vocali e modalità a bassa latenza. È presente, infatti, la modalità “gaming” che garantisce la massima sincronia tra suono e quanto visualizzato a schermo.

Il vero vantaggio delle cuffie però, risiede naturalmente nella qualità del suono proposta dal chip Qualcomm QCC3040. Si tratta di una scheda che utilizza i codec AptX di Qualcomm per la massima fedeltà in ascolto. Questo integra un modulo Bluetooth 5.2 capace di garantire una connessione il 75% più stabile rispetto al precedente standard con un’associazione praticamente immediata. La soluzione di Qualcomm è supportata da due driver biocompositi maggiorati da 14,2 millimetri. Questi offrono bassi potenziati rispetto agli standard, ma senza rinunciare alla precisione delle frequenze medie e alte. Non mancano i microfoni integrati, ben 4 (2 per ogni auricolare) con cancellazione del rumore CVC 8.0 per una voce chiara e cristallina durante le conversazioni.

Grazie ad un coupon di 8 euro, che si somma allo sconto preapplicato del 30%, le SoundPeats TrueAir2 sono disponibili su Amazon per soli 37,99 euro con spedizione Prime. Un vero affare sul piano del rapporto qualità/prezzo.