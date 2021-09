Salva il tuo lavoro, e la tua attrezzatura, grazie al gruppo di continuità in offerta

In questo articolo vogliamo suggerirti un dispositivo che potrebbe rivelarsi indispensabile per salvare le apparecchiature elettroniche da danni irreversibili. Stiamo parlando del gruppo di continuità o UPS, e nel caso specifico dell’APC Power-Saving Back-UPS PRO 900VA, un sistema in grado di alimentare per diversi minuti non solo il PC, ma anche periferiche ed accessori.

Gruppo di continuità APC Back-UPS PRO 900VA: caratteristiche tecniche

Le soluzioni di APC sono senza dubbio tra le più apprezzate, ma la serie Back-UPS PRO offre alcune caratteristiche premium davvero interessanti. Salta subito all’occhio, infatti, il display LCD posto sulla parte frontale, che riporta alcune informazioni indispensabili, come la carica residua. Non manca un regolatore automatico di tensione (AVR) che permette un’erogazione costante dell’alimentazione senza sbalzi. Naturalmente è presente all’interno il circuito di protezione, che salvaguarda le apparecchiature in caso di picchi o sovratensioni. Presente anche la modalità di risparmio energetico che consente di ridurre gli sprechi quando i dispositivi collegati non sono in utilizzo.

Tra le feature più interessanti, però, c’è senza dubbio il software di gestione Shutdown Powerchute, che consente di configurare al meglio il funzionamento dell’UPS, sulla base delle proprie esigenze. Per quanto riguarda la connettività troviamo ben 5 prese Schuko, e due linee dati RJ45 ed RJ11 per il telefono o il modem. Naturalmente nulla vieta di collegare console da gioco, televisori o piccoli elettrodomestici. Insomma, una soluzione piuttosto versatile, pensata per chi lavora al computer, ma adatta a qualsiasi esigenza domestica o d’ufficio.

Grazie ad uno sconto del 16%, l’UPS può essere acquistato oggi su Amazon a soli 226,90 euro per un risparmio di 43 euro, un prezzo molto vicino al suo minimo storico.