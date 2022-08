Salva le foto delle vacanze con pCloud: 500GB a 4,99€

Stai partendo per le vacanze? Proteggi tutte le fotografie di viaggio con pCloud, azienda leader nel settore del cloud storage: grazie alla nuova promozione è possibile sottoscrivere un abbonamento dalla durata complessiva di novanta giorni usufruendo del 67% di sconto. Il piano “Premium” da 500 GB ora costa solamente 4,99 euro invece di 14,97.

pCloud è molto più di un semplice spazio di archiviazione e offre tante funzionalità utili anche per chi viaggia. Innanzitutto, è bene fare una doverosa premessa: il team di pCloud ha messo a punto un prodotto in modo tale da integrarlo con qualsiasi dispositivo. Che tu abbia uno smartphone, un PC, un tablet o tutti e tre, qualsiasi file caricato sarà sincronizzato in contemporanea tra tutti i device, che potranno accedervi così in qualsiasi momento.

Una fotografia scattata con il telefonino potrà, ad esempio, essere visualizzata sul tablet senza doverla trasferire, ma semplicemente accedendo al proprio profilo pCloud. Inoltre, il provider offre un media player audio e video integrato per riprodurre canzoni o guardare video subito dopo averli caricati sulla piattaforma. Ci sono inoltre svariate opzioni per la condivisione, sia tramite link che attraverso cartelle condivise.

La sicurezza è garantita da protocollo TLS/SSL che viene applicato quando le informazioni vengono trasferite dal tuo dispositivo al server pCloud. Ogni file, inoltre, è protetto da crittografia 256-bit AES e vengono effettuate cinque copie su server differenti. Sono migliaia gli utenti – tra cui alcuni noti brand – che si sono affidati a pCloud e alla sua professionalità.

Se vuoi partire per le vacanze senza il pensiero di perdere le fotografie e i preziosi ricordi estivi della tua famiglia a causa di furti o danni, approfitta della promozione disponibile a questo link. Il piano “Premium” da 500 GB è disponibile a soli 4,99 euro per un periodo di novanta giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.