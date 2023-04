Il ban di ChatGPT imposto nei giorni scorsi dal Garante Privacy ha inevitabilmente acceso una discussione sul tema, anche tra i non addetti ai lavori, polarizzando come spesso accade dalle nostre parti le posizioni di chi pro e di chi invece contro. Un dibattito a cui, nel fine settimana, ha preso parte anche Matteo Salvini, come sempre su Twitter, al grido di NO AL BLOCCO , tutto rigorosamente maiuscolo.

Salvini sul ban di ChatGPT: NO AL BLOCCO

Ad accompagnare il thread un’immagine che recita Giusto controllare e regolamentare, ma non si può bloccare, impedendo e danneggiando chi fa impresa, ricerca e innovazione, come avviene in Cina . Lasciamo ai lettori la facoltà di concordare o meno con quanto affermato dal leader leghista, che nel suo intervento chiama in causa le VPN, il libero pensiero e l’opposizione a ogni forma di censura, facendo infine un po’ di confusione tra ChatGPT e il modello su cui poggia, alla base della chat nel nuovo Bing.

Trovo sproporzionata la decisione del Garante della Privacy che ha costretto #ChatGPT a impedire l’accesso dall’Italia, primo e unico Paese occidentale dove ciò avviene. Oltretutto sono ormai decine i servizi basati su intelligenza artificiale… (1/6) pic.twitter.com/oI9ubRG09T — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 2, 2023

Ancor più che per la presa di posizione in sé, la partecipazione di Matteo Salvini alla discussione risulta determinante per capire quanto il tema abbia ormai oltrepassato i confini definiti dall’interesse degli addetti ai lavori per raggiungere una platea ben più ampia, diventando di dominio pubblico. E questo non può che essere un bene, stimolando l’interesse nei confronti di un ambito, quello dell’intelligenza artificiale nella sua interezza e complessità, con cui abbiamo e avremo sempre più a che fare nel quotidiano. Vale per i sistemi come ChatGPT e per quelli di IA generativa, che sembrano progredire ed evolvere di pari passo, rapidamente, spesso controllati o comunque gestiti in origine dalle stesse realtà.