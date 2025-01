Sam Altman frena sull'AGI: sono solo voci, arriverà l'agente AI

Chi pensava o sperava che OpenAI stesse per lanciare un sistema di Intelligenza Artificiale Generale (AGI) nei prossimi mesi ha preso un abbaglio. A spegnere ogni entusiasmo ci ha pensato Sam Altman. Il CEO della società ha dichiarato che l’AGI non è in arrivo a breve sulle sue piattaforme.

twitter hype is out of control again. we are not gonna deploy AGI next month, nor have we built it. we have some very cool stuff for you but pls chill and cut your expectations 100x! — Sam Altman (@sama) January 20, 2025

Sam Altman smentisce le voci sull’AGI, tutta colpa del clamore di X

A dicembre 2024, Altman aveva chiesto su X dei suggerimenti per migliorare le piattaforme AI di OpenAI. Dopo aver letto i commenti, ha dedotto che uno dei temi più gettonati dagli utenti fosse lanciare l’AGI. Da lì sono partite le voci secondo cui OpenAI puntava a integrare l’AGI nei suoi sistemi. Voci alimentate anche da un recente post sul suo blog, in cui affermava che l’azienda era fiduciosa di poter creare un’AGI.

Ma ora Altman ha chiarito che l’azienda non ha ancora costruito un’AGI. Ha scritto che OpenAI rilascerà “cose fighe” il prossimo mese, ma l’AGI non fa parte dei programmi. Ha anche detto che queste voci si basavano solo sull’hype di X e nient’altro. Visto che l’hype era fuori controllo, ha esortato gli utenti a ridimensionare le aspettative di 100 volte, anche se OpenAI lancerà aggiornamenti e funzionalità interessanti.

L’AGI? Un traguardo ancora lontano per OpenAI

Ma perché l’AGI è un pensiero così distante per OpenAI? L’Intelligenza Artificiale Generale è definita come un sistema AI in grado di affrontare qualsiasi compito proprio come farebbe un essere umano. Dopo l’AGI, si arriva alla superintelligenza artificiale. L’ASI supera le capacità della mente umana. La maggior parte delle aziende attualmente stanno lavorando su chatbot AI come ChatGPT che usano l’elaborazione del linguaggio naturale per creare creare conversazioni simili a quelli umane.

Nello stesso post sul blog, Altman ha detto: “C’è ancora così tanto da capire, così tanto che non sappiamo, ed è ancora così presto. Ma sappiamo molto di più di quando abbiamo iniziato“. Questo significa che OpenAI ha ancora molto su cui lavorare per raggiungere l’AGI. Ora la domanda è: se non l’AGI, cosa bolle in pentola?

Niente AGI, ma forse un agente AI

Qualcuno potrebbe pensare che GPT-5 sia il prossimo step per OpenAI. Tuttavia, alcuni rapporti recenti hanno suggerito che il prossimo modello di punta è ancora in cantiere, senza una data di lancio precisa. Piuttosto, sembra che l’azienda stia lavorando a un agente AI, che potrebbe debuttare già il 30 gennaio. C’è anche un nuovo report di Axios secondo cui OpenAI sta incontrando funzionari del governo USA riguardo al lancio.

Altman ha scritto nel blog: “Crediamo che, nel 2025, potremo vedere i primi agenti AI unirsi alla forza lavoro” e cambiare materialmente la produzione delle aziende. Continuiamo a credere che mettere grandi strumenti nelle mani delle persone porti a risultati eccellenti e ampiamente distribuiti“.

Questo agente AI è un sofisticato sistema software in grado di eseguire compiti complessi in modo autonomo, con una supervisione umana minima. Può prendere decisioni per conto nostro, adattarsi e reagire a diverse situazioni, analizzare grandi quantità di dati. In pratica, è in grado di imitare l’intelligenza umana quando gli si affida un compito orientato a un obiettivo.