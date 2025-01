Sam Altman, OpenAI al lavoro sulla superintelligenza artificiale

OpenAI si sta focalizzando sulla superintelligenza artificiale, la cosiddetta ASI. A rivelarlo, è stato Sam Altman sul suo blog. In parole povere, l’azienda punta a creare un’intelligenza artificiale più intelligente di qualsiasi essere umano.

OpenAI punta ora sulla superintelligenza artificiale

Ma a cosa serve un’AI superintelligente, ci si chiederà? Secondo Altman, l’ASI potrebbe far fare un balzo in avanti alla scienza come non si è mai visto prima. Immaginiamo di avere un collega scienziato con un QI di 1000, che non dorme mai e lavora 24 ore su 24. Ecco, l’ASI sarebbe qualcosa del genere. E questo, dice Altman, porterebbe a un’abbondanza e una prosperità senza precedenti per l’umanità.

Certo, ad oggi tutto questo sembra pura fantascienza. Ma Altman non si fa scoraggiare: “Siamo già passati di qui, e siamo pronti a tornarci. Siamo piuttosto sicuri che nei prossimi anni tutti vedranno quello che vediamo noi, e capiranno quanto sia importante agire con grande attenzione, cercando al contempo di massimizzare i benefici per tutti.”

Dagli agenti AI all’ASI: il percorso di OpenAI

Ma facciamo un passo indietro. Prima di arrivare all’ASI, OpenAI punta a creare gli agenti AI, capaci di svolgere compiti complessi in autonomia. Secondo Altman, ne vedremo i primi esempi già quest’anno. L’ASI, invece, arriverà più avanti.

E non è tutto. Altman ha anche dichiarato che OpenAI è ormai “fiduciosa” di sapere come costruire un’intelligenza artificiale generale nel senso tradizionale del termine, non secondo la definizione concordata con Microsoft (qualunque essa sia).

Un futuro entusiasmante (o inquietante?) per l’AI

Insomma, sembra che il mondo dell’AI sia destinato a un’evoluzione rapidissima nei prossimi anni. Quando ChatGPT è stato lanciato, poco più di due anni fa, sembrava una rivoluzione. Da allora, i progressi sono stati interessanti ma meno eclatanti. Chissà cosa ci riserva il resto del decennio? L’AI agenziale sembra essere la prossima grande novità, e potremo toccarla con mano già quest’anno. E dopo? L’ASI, se Altman e soci riusciranno nel loro intento.