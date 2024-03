Sam Altman: "GPT-4 fa un po' schifo"

GPT-4 di OpenAI è stato uno dei modelli AI più attesi. Tuttavia, Sam Altman, CEO di OpenAI, ha recentemente espresso un’opinione sorprendente riguardo a questo modello in un’intervista con Lex Fridman.

Altman ha dichiarato che, secondo lui, GPT-4 “fa un po’ schifo“. Questa affermazione ha colto di sorpresa Fridman, che poco prima aveva elogiato le capacità dell’ultimo modello AI dell’azienda. Il CEO di OpenAI ha spiegato che il suo obiettivo è quello di pensare al futuro e ricordare che gli strumenti attuali potrebbero sembrare scadenti nel confronto retrospettivo, così da assicurarsi un futuro migliore.

GPT-4 è un ottimo partener per il brainstorming, ma…

Nonostante le sue parole su GPT-4, Altman si è mostrato ottimista riguardo al modello successivo, che potrebbe chiamarsi GPT-5. Ha detto che OpenAI rilascerà una nuova versione di ChatGPT entro l’anno prossimo, anche se non ha specificato il nome esatto. Tuttavia, Altman ha affermato che il prossimo modello rappresenterà un significativo miglioramento, simile a quanto accaduto con il passaggio da GPT-3 a GPT-4.

Altman ha chiarito che non vuole sminuire i risultati di GPT-4, ma ritiene che sia importante mantenere le giuste aspettative. Ha paragonato GPT-4 a GPT-3, dicendo che in futuro guarderemo a GPT-4 nello stesso modo in cui ora guardiamo a GPT-3.

Il CEO di OpenAI ha ammesso che GPT-4 ha mostrato “un barlume di qualcosa di sorprendente“. Tuttavia, ha osservato che il suo utilizzo più efficace è spesso come partner per il brainstorming. Altman ha fatto notare come ChatGPT non sia sempre utile per problemi complessi che richiedono più fasi. Quando funziona, è magico, ma tali casi sono rari.

Quando arriverà GPT-5?

Mentre molti sono ansiosi di conoscere i dettagli sul prossimo modello di OpenAI, le speculazioni rimangono intense. Le persone cercano di prevedere quando esattamente GPT-5, GPT-4.5 o GPT-4.5 Turbo verranno rilasciati. Tuttavia, è importante notare che OpenAI stessa non ha annunciato piani concreti per il rilascio imminente di sistemi tanto performanti, nonostante alcune indiscrezioni apparse online abbiamo suscitato false aspettative. L’azienda mantiene un atteggiamento cauto sui progressi della ricerca e non fornisce una tempistica certa.

L’unica informazione più chiara riguarda Sora, il generatore text-to-video di OpenAI. Secondo il Chief Technology Officer Mira Murati, potrebbe essere lanciato tra pochi mesi. Questo modello ha già stupito il mondo con la sua capacità di creare video realistici, come gli ultimi appena pubblicati sul profilo Instagram.

Nonostante l’opinione di Altman suGPT-4, OpenAI ha raggiunto un grande successo con 100 milioni di utenti settimanali e una valutazione di 80 miliardi di dollari. Il futuro dell’AI continua a essere oggetto di grande interesse e attesa.