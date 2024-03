Sora di OpenAI: svelati nuovi incredibili video

Il mese scorso OpenAI ha messo a segno un altro colpo. La società dietro ChatGPT ha presentato il suo nuovo modello di intelligenza artificiale, chiamato Sora. Che cos’ha di speciale? È in grado di generare video straordinariamente realistici a partire da una semplice richiesta testuale. Attualmente, questo strumento text-to-video è ancora in fase di sviluppo, ma è già in grado di produrre sequenze di altissima qualità.

Sora di OpenAI continua a impressionare…

Dopo aver stupito gli utenti online con i suoi primi video, OpenAI continua ad impressionare con nuove sequenze pubblicate sull’account Instagram ufficiale dell’azienda. In ogni post, viene rivelato il prompt che ha permesso ottenere quel risultato specifico.

Ecco alcuni esempi:

Elefante Foglie: Un elefante fatto di foglie corre attraverso una giungla.

Gattino pirata: Un adorabile gattino pirata cavalca un robot aspirapolvere in tutta la casa.

Cascate colorate: Cascate del Niagara trasformate in opere d’arte grazie alla vernice colorata al posto dell’acqua.

Ape e fiori: Video POV di un’ape che si tuffa in un bellissimo campo di fiori.

Per visualizzare questi video stupefacenti o scoprire altre creazioni simili, basta visitare il feed Instagram ufficiale di OpenAI qui.

Quando sarà disponibile Sora?

Sebbene al momento lo strumento non sia accessibile al grande pubblico, Mira Murati – direttore tecnico di OpenAI – ha annunciato che presto verrà reso disponibile. Inoltre, saranno aggiunte funzioni audio e uno strumento per modificare i filmati rapidamente durante il processo creativo.

Tuttavia, è importante notare che l’utilizzo del generatore sarà soggetto a costi. Nonostante ciò, OpenAI assicura che i prezzi saranno accessibili e comparabili a quelli offerti dal loro generatore DALL-E per le immagini.