Samsung e 5G: commessa da 6,6 miliardi di dollari

Samsung ha annunciato una importante vittoria nel mercato del 5G: è stato finalizzato un contratto da oltre 6 miliardi di dollari per lo sviluppo di una rete 5G su commissione del provider USA Verizon Communications.

Samsung svilupperà il 5G di Verizon

Come noto, Huawei era fuori dalla partita e non aveva carte da giocarsi per poter accedere a questa opportunità, ma al contempo Samsung è riuscita a farsi largo tra sfidanti del calibro di Nokia ed Ericsson, entrambi sicuramente estremamente quotati sul fronte delle reti di nuova generazione.

Al momento non sono disponibili dettagli ulteriori sulla commessa, se non che il contratto sarà in essere fino al termine del 2025 e che, secondo Bloomberg, rappresenta ad oggi una delle più importanti opportunità per Samsung dopo la decisione di scendere in campo nella connettività di quinta generazione. Una vittoria anche simbolica, poiché dopo anni di ricerca è venuto ora il momento di monetizzare tutte le prospettive che il 5G si porta appresso: con Verizon, Samsung conferma tanto la propria buona posizione su questo mercato, quanto il ruolo strategico che l’azienda ha avuto ad avere dal momento in cui Trump ha posto ostacoli sulla strada di Huawei.