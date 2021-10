Samsung 870 EVO 250GB: la SSD oggi in FORTE SCONTO

Non tutte le unità di archiviazione sono uguali: considerando come siano delegate alla gestione dei nostri dati, è bene scegliere un marchio affidabile, pur con un occhio di riguardo alle prestazioni e al risparmio. L'offerta su eBay che permette di acquistare il modello Samsung 870 EVO nella sua versione da 250 GB approfittando di uno sconto del 33% sul prezzo di listino soddisfa appieno tutti i tre requisiti.

SSD in offerta: Samsung 870 EVO è l'occasione di oggi

Con form factor da 2,5 pollici e interfaccia di connessione SATA, arriva alla velocità di 560 MB/s in fase di lettura e a 530 MB/s in scrittura, grazie alla dotazione della tecnologia Intelligent TurboWrite e al sistema V-NAND di sesta generazione. Specifiche che la rendono adatta a chi desidera eseguire un upgrade hardware del computer in uso oppure ne sta assemblando uno nuovo, per ridurre fortemente i tempi di avvio e le attese durante il caricamento o l'elaborazione dei dati. C'è anche il Migration Software per semplificare la copia dei file dal vecchio disco. Hai bisogno di altri dettagli? Li trovi tutti nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare la SSD da 250 GB della linea Samsung 870 EVO al prezzo di 49,90 euro invece di 75,00 euro come da listino. Il prodotto si trova in Italia, offerto da un venditore la cui affidabilità è garantita dagli oltre 146.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti eBay. La consegna a domicilio avviene in pochi giorni con spedizione gratuita. Manca ancora più di un mese al Black Friday, ma le ottime occasioni da cogliere al volo già non mancano.