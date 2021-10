Un MOSTRO di Mini PC in occasione su Amazon (-94€)

Questo Mini PC ha nulla da invidiare a un computer desktop tradizionale in termini di potenza di calcolo: MinisForum EliteMini X400 può gestire con disinvoltura qualsiasi programma e contenuto, anche quelli più esigenti, racchiudendo ogni componente in un ingombro davvero ridotto (15,4×15,3×6,4 centimetri). Oggi può essere tuo se approfitti della ghiotta offerta di Amazon con uno sconto di ben 94,50 euro sul prezzo di listino.

Non avrai altro Mini PC all'infuori di MinisForum EliteMini X400

Queste le specifiche tecniche che lo rendono adatto anche ai carichi di lavoro più pesanti: processore AMD Ryzen 3 PRO 4350G, GPU Radeon Grapics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe M.2 2280 da 512 GB per lo storage con possibilità di espansione, moduli WiFi 6 (Intel AX200) e Bluetooth 5.1 per la connettività wireless, uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort con supporto a configurazioni multi-monitor e risoluzione 4K, doppio slot Ethernet, lettore per schede microSD, jack audio da 3,5 millimetri, quattro porte USB 3.0 e Kensington Lock. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Per tutti gli altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di far tuo MinisForum EliteMini X400 al prezzo di 535,49 euro invece di 629,99 euro come da listino. Un'ottima offerta che giunge con oltre un mese di anticipo sul Black Friday. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita gestita da Amazon.