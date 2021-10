Apple AirPods Max: MAXI SCONTO Amazon (-138 euro)

Non tutte le cuffie sono uguali: le AirPods Max di Apple spiccano nella categoria over-ear wireless per una cura maniacale dei dettagli e della qualità dell'audio riprodotto. Zero compromessi per chi sceglie questo modello, progettato dalla mela morsicata per i più esigenti, proposto oggi su Amazon con uno sconto di ben 138 euro sul prezzo di listino.

Un'esperienza audio senza paragoni: AirPods Max in forte sconto

L'elenco completo di specifiche e funzionalità è davvero lungo: ci limitiamo a segnalare il sistema integrato per la cancellazione attiva del rumore, la modalità Trasparenza per ascoltare senza filtri ciò che arriva dall'ambiente circostante, il design ergonomico con cuscinetti memory foam, e una tecnologia di audio computazionale basata sull'impiego del doppio chip dedicato H1. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di allungare le mani su AirPods Max di Apple, nella colorazione Argento, al prezzo di 490,98 euro invece di 629,00 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon.