Corso completo di inglese a un prezzo stracciato: dalle basi a nozioni avanzate!

Piattaforme di corsi come Udemy e Domestika – dove potete trovare la versione Pro a soli 25 Euro – contengono una vastissima gamma di lezioni dai temi eterogenei. Oltretutto, spesso capita di trovarli in offerta a prezzi veramente bassi. Questo è il caso, per esempio, del corso completo di inglese da zero disponibile a soli 11,99 Euro! Attenzione, però, perché si tratta di una promozione che non durerà per molto!

Udemy: tutti i dettagli sul corso completo di inglese in sconto

Il corso in questione è tenuto dall’insegnante di lingue Giulia Sparano ed è composto da 49 lezioni per la durata totale di 8 ore e 55 minuti. Si tratta certamente di un corso molto contenuto rispetto alle controparti scolastiche e universitarie. Per questo motivo, viene considerato come ideale per coloro che vogliono fare un ripasso rapido della lingua inglese, oppure per chi vuole apprendere le basi fondamentali e, successivamente, approfondire a dovere il tutto.

Del resto, le lezioni cominciano da fonetica e alfabeto, ma poi passano alle preposizioni, ai principali tempi verbali, passando per pronomi e verbi modali. Non mancheranno anche risorse aggiuntive come schede illustrate. Tra i temi trattati troviamo la casa, il corpo e frutta e verdura. O ancora, la docente include tra i documenti del corso anche una scheda guida per scrivere una lettera o e-mail in un contesto formale. Infine, ci sarà un quiz per provare le capacità finali e una guida alle certificazioni di inglese, fondamentali soprattutto in ambito lavorativo.

Questo “Corso completo di inglese da zero”, come chiamato dalla stessa docente, è disponibile su Udemy a 11,99 Euro, ovvero all’87% in meno rispetto al prezzo di listino pari a 89,99 Euro. Si tratta, però, di un’offerta valida solo fino a domani, venerdì 22 ottobre 2021! Una volta effettuato l’acquisto otterrete l’accesso illimitato al corso, anche da smartphone e TV. Una volta completato, otterrete invece il certificato finale firmato Udemy. Insomma, se volete imparare l’inglese rapidamente questo è il corso che fa al caso vostro!