Ashampoo Backup Pro 16: tutelate i vostri dati con questo software al 50% in meno

Dopo gli sconti di inizio ottobre su Ashampoo Antispy Pro, la medesima società torna a proporre nuove promozioni di fine mese. Si tratta ancora una volta di software pensati per proteggere i propri dispositivi desktop. O meglio, per tutelare i dati sensibili degli utenti possessori di PC Windows. Nello specifico, si parla di Ashampoo Backup Pro 16, un programma attualmente scontato del 50% a soli 25 Euro!

Ashampoo Backup Pro 16: cosa offre e a che prezzo?

Andiamo con ordine, spiegando a cosa serve esattamente questo programma. Ashampoo Backup Pro 16 è un software per PC Windows 10 e Windows 11 pensato per salvaguardare i vostri dati. Avete paura di perderli a causa di un virus o di problemi con l’hard disk? Oppure capita spesso di essere sbadati o poco attenti, finendo per eliminare file importanti erroneamente? Ebbene, l’app firmata Ashampoo farà al caso vostro.

Questo software è una soluzione per backup facile da usare, ben progettata ma soprattutto potente e leggero sul PC. Il suo compito è semplice: salvare i dati selezionati su piattaforme cloud sicure, così da permettere il loro ripristino rapido in caso di guasti del sistema o altri disguidi. Tra i servizi supportati figurano in particolare i più famosi Dropbox, Google Drive e Microsoft OneDrive. Insomma, grazie ad Ashampoo Backup Pro 16 potrete salvare con pochi click del mouse ogni dato sensibile salvato sul vostro PC!

Il prezzo di Ashampoo Backup Pro 16 è normalmente pari a 50 Euro. Tuttavia, in questo periodo è possibile aggiudicarsi il software a 25 Euro IVA inclusa. Prima di procedere con l’acquisto, potrete anche provare gratuitamente l’app grazie alla sua versione gratuita disponibile a tutti. Come già specificato, però, ricordiamo che funziona solo su Windows 10 e Windows 11. Non dovesse soddisfarvi, potrete richiedere il rimborso entro 30 giorni.

L’utilizzo è previsto solamente per uso domestico su massimo 3 PC contemporaneamente, la licenza è a vita (ergo, il pagamento è una tantum) e, tra i contenuti bonus, potrete aggiungere il supporto tecnico Premium per 2 anni a 5 Euro, ma anche il software su DVD a 12,95 Euro spedizione gratuita. Il pagamento potrete effettuarlo tramite carta di credito, PayPal o bonifico bancario.