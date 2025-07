Microsoft Teams, arrivano le riunioni in stile videogioco

Le riunioni di Teams potrebbero diventare molto più interessanti. Microsoft ha appena lanciato Teams Immersive, che trasforma le noiose videoconferenze in esperienze 3D dove si può muovere il proprio avatar attraverso ambienti personalizzati, avvicinarsi a colleghi per sentire meglio quello che dicono, e persino salire su un palco virtuale per fare presentazioni.

Microsoft trasforma le riunioni di Teams in un mondo 3D interattivo

Teams Immersive non è il solito filtro con lo sfondo carino delle videochiamate. Qui ci si ritrova davvero dentro un mondo 3D. Ci si può muovere con il proprio avatar, toccare le cose, e vivere qualcosa che assomiglia parecchio a un evento reale. Si può girare tra le diverse “sale”, andare a parlare con qualcuno in particolare, e quando si fa una presentazione si vede davvero come reagisce il pubblico.

Per creare ambienti spettacolari con Teams Immersive non serve essere programmatori o designer 3D. L’editor integrato permette di aggiungere modelli 3D, loghi, immagini, testi e video all’ambiente senza scrivere una riga di codice. Inoltre, Microsoft ha preparato una collezione di template pronti all’uso. Si può scegliere tra auditorium virtuali, sale conferenze futuristiche, o spazi di co-working digitali e personalizzarli con i colori e i loghi della propria azienda.

L’audio spaziale

Una delle caratteristiche più interessanti è l’audio spaziale. Se si vuole sentire meglio quello che dice un collega, basta avvicinare virtualmente il proprio avatar al suo. È come funziona nella vita reale, dove le conversazioni diventano più chiare quando ci si avvicina fisicamente.

Questa funzione potrebbe rivoluzionare le conferenze virtuali con molti partecipanti. Invece di dover gestire chi parla e chi sta zitto, le persone possono formare naturalmente gruppetti di conversazione, proprio come succede negli eventi fisici durante le pause caffè.

Il palco virtuale

Gli organizzatori possono letteralmente mettere in evidenza il proprio avatar quando inizia l’evento, dare spazio ai partecipanti durante le sessioni di domande e risposte, e persino invitare le persone a “salire” sul palco virtuale.

È possibile trovare partecipanti specifici nella folla virtuale e vedere le loro reazioni in tempo reale mentre ci si muove tra le diverse aree dell’evento.

L’unico neo di questa rivoluzione è il costo. Teams Immersive è disponibile solo con la licenza Teams Premium, che costa 10 dollari per utente al mese. Per un’azienda di 100 persone, stiamo parlando di 1000 dollari al mese solo per rendere le riunioni più fighe.