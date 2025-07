Su Microsoft Teams arrivano finalmente i thread (come su Slack)

Dopo le richieste degli utenti e le promesse ripetute, Microsoft ha finalmente ceduto: Teams avrà le conversazioni in thread. La funzione che su Slack esiste praticamente dalla notte dei tempi arriva ora in anteprima pubblica sull’app.

La notizia non sorprende chi segue le dinamiche del software aziendale. Quando una funzione diventa standard su una piattaforma concorrente, prima o poi tutti la copiano. Ma il modo in cui Microsoft ha implementato i thread rivela qualcosa di interessante sulla filosofia diversa tra le due piattaforme.

Come funzionano i thread su Microsoft Teams (spoiler: non come su Slack)

Microsoft ha scelto un approccio diverso da Slack per i thread. Su Teams, la funzione debutta nella sezione canali dove funziona in modo leggermente diverso dal concorrente. Puoi seguire i thread più importanti e, quando viene fatto un aggiornamento o presa una decisione importante, puoi inviarlo alla conversazione principale, così tutti rimangono allineati senza dover setacciare ogni risposta , spiega Noga Ronen, senior product marketing manager di Microsoft Teams.

La differenza principale? Su Teams i thread non saranno tanto facili da creare come su Slack. I proprietari dei canali dovranno scegliere un layout specifico: post o thread, a seconda di come viene utilizzato il canale. È un approccio più strutturato, ma anche più rigido.

Microsoft ha pensato anche a chi si perde facilmente nelle conversazioni multiple. C’è una vista dedicata ai “thread seguiti” dove trovare tutte le conversazioni che interessano. Da qui si può anche smettere di seguire i thread troppo rumorosi.

Per impostazione predefinita, seguirai solo i thread che hai avviato, a cui hai risposto, in cui sei stato menzionato o che hai scelto esplicitamente di seguire , precisa Ronen. Una scelta intelligente che evita il caos di notifiche che affligge molte piattaforme di messaggistica aziendale.

Non solo thread: emoji e GIF per tutti

Teams finalmente permette di reagire ai messaggi con più emoji contemporaneamente, un’altra di quelle funzioni che su altre piattaforme esistevano già da tempo.

E per chi non può vivere senza GIF nelle chat di lavoro (e sono tanti), arriva il comando /gif per cercare animazioni direttamente dalla conversazione. Piccole aggiunte che rendono Teams più simile ai suoi concorrenti e più gradito agli utenti abituati a comunicare non solo con le parole.