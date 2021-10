Ashampoo Antispy Pro per un anno: ora 25% di sconto

Windows è un ambiente estremamente versatile e fluido e ciò permette grande compatibilità, facilità di movimento nella rete e tra i software ma anche una grande vulnerabilità: i tuoi movimenti in rete, le tue ricerche, le tue abitudini vengono costantemente registrate e monitorate da Google o da altri motori di ricerca come Bing con l'obiettivo di raccogliere quante più informazioni possibili per delineare il tuo profilo di utente.

Antispy Pro di Ashampoo è un modo efficace ed economico per mettersi al riparo e salvaguardare la propria privacy e oggi può essere tuo a soli 29,99 euro anziché 39,99 euro. Acquistalo subito e risparmia così il 25%!

Come funziona Antispy Pro di Ashampoo

Con Antispy Pro potrai interrompere l'invio dati di telemetria in oltre 100 aree diverse con pochi semplicissimi passaggi: ti basterà un click e potrai proteggere la tua privacy su PC che hanno sistemi operativi Windows 10, 9, 8 e perfino 7 su un massimo di 10 PC a casa tua.

Assicurati oggi stesso il software di protezione attivando il contratto per un anno e godrai della massima privacy in rete, potrai impedire il monitoraggio delle tue azioni a Office, Google Analytics e numerosi altri programmi e servizi ma non solo: grazie al filtro privacy potrai proteggerti da profili utenti non desiderati e potrai annullare le modifiche non volute in maniera semplice e istantanea. Potrai ad esempio decidere di bloccare tutti i servizi che sbirciano e raccolgono i tuoi dati con un solo comando, ma potrai anche decidere di agire manualmente e bloccare le singole fuznioni o utenze in base alle tue esigenze.

Approfitta dello sconto del 25% cliccando qui e acquista subito Antispy Pro di Ashampoo per un anno a soli 29,99 euro e naviga in sicurezza e anonimato.