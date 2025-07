bitchat arriva su iPhone e Mac: l'anti-WhatsApp di Jack Dorsey

bitchat (il nome completo è bitchat mesh) è disponibile per il download su App Store. È la nuova applicazione sviluppata da Jack Dorsey, fondatore di Twitter, annunciata nelle scorse settimane e da oggi distribuita pubblicamente sugli iPhone, sui computer della linea Mac e sul visore Vision Pro di Apple. Curiosamente, manca la compatibilità con iPad.

Jack Dorsey ha pubblicato bitchat su App Store

A cosa serve? Sostanzialmente a scambiare messaggi in assenza di una connessione a Internet, sfruttando il Bluetooth attraverso una modalità peer-to-peer. La breve descrizione fornita è una dichiarazione di intenti: Chatta con le persone intorno a te, non serve il loro numero di telefono o l’email . Nessun dato è raccolto ed è impiegato un sistema di crittografia a tutela della privacy. C’è anche la Panic Mode che permette di eliminare tutte le informazioni con un triplo tocco sullo schermo. Qui sotto un paio di screenshot.

Non è dato a sapere se la scelta cromatica, dominata da nero e verde, sia da considerare in qualche modo un riferimento a WhatsApp. Difficilmente bitchat arriverà a mettere in discussione la leadership dell’applicazione, ma l’idea proposta è senza dubbio interessante.

Lo sviluppo è portato avanti in modo collaborativo, come parte del progetto and Other Stuff che lo stesso Dorsey ha deciso di finanziare con 10 milioni di dollari. Un’altra applicazione messa in cantiere è Sun Day Tracker, a cui abbiamo dedicato un articolo su queste pagine: si occupa di monitorare l’esposizione dell’utente ai raggi del sole durante la giornata, stimando la produzione di vitamina D.

Tornando a bitchat, potrebbe tornare utile in contesti come gli eventi in persona oppure per aggirare blocchi e censure imposte dalle autorità, proprio grazie alla sua natura che non richiede una connessione Internet attiva per funzionare. Va detto che non è un’idea del tutto nuova: già nel 2014, FireChat ha sperimentato lo stesso concept, diventando subito popolare tra coloro che hanno partecipato alle proteste di quel periodo a Hong Kong, in Ecuador e in India.