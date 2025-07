Sole e vitamina D: Sun Day è la nuova app di Jack Dorsey

Sun Day è la nuova applicazione sviluppata da Jack Dorsey. A pochi giorni di distanza dalla presentazione di Bitchat, il fondatore ed ex CEO di Twitter ne ha annunciata un’altra: questa volta è dedicata alla salute, più precisamente alla produzione di vitamina D. Si occupa infatti di monitorare l’esposizione dell’utente ai raggi del sole.

Cos’è e a cosa serve l’applicazione Sun Day

Per svolgere il suo compito, l’app impiega alcune informazioni inclusi dati personali e di posizione. Chiede anche di indicare il tipo di capi di abbigliamento indossati e di selezionare la tipologia della propria pelle. In cambio fornisce dettagli a proposito dell’indice UV, gli orari di alba e tramonto e il limite massimo di tempo che si può trascorrere all’aperto senza correre il rischio di scottarsi.

Non rileva automaticamente quando ci si trova all’esterno, ma c’è un interruttore su cui agire. Il tutto è un po’ macchinoso, a dire il vero. Sun Day è al momento in fase di test, disponibile solo in versione iOS come parte del programma TestFlight.

Jack Dorsey crea applicazioni con l’AI di Goose

Dorsey afferma di averla sviluppata con l’intelligenza artificiale di Goose, da lui stesso lanciata nei mesi scorsi. Almeno per il momento, il progetto non sembra avere alcuna finalità commerciale. Non è nemmeno dato a sapere se mai l’app arriverà a debuttare in una versione definitiva o se arriverà anche su Android.

All’iniziativa Bitchat (a parere di chi scrive molto più interessante) abbiamo dedicato un articolo la scorsa settimana. Si tratta di un’applicazione che fa leva su un’infrastruttura decentralizzata e peer-to-peer, per consentire agli utenti di scambiare messaggi senza una connessione Internet attiva, sfruttando le reti mesh Bluetooth. Potrebbe diventare uno strumento di comunicazione perfetto per aggirare blocchi e censure nei territori dove le popolazioni sono alle prese con regimi oppressivi.

Aggiornamento

È online il repository GitHub del progetto, con informazioni aggiuntive a proposito delle funzionalità incluse da Sun Day e sulla roadmap dello sviluppo.