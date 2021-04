Samsung 970 EVO Plus: SSD NVMe da 1TB in offerta a metà prezzo

I dischi SSD NVMe sono i più veloci in commercio, oggi il modello Samsung 970 EVO Plus da 1TB si trova in offerta su Amazon a 157,98€, con uno sconto del 47% e un risparmio di oltre 140 euro.

Queste memorie sfruttano le connessioni PCI Express del PC, si installano sulla porta M.2 della scheda madre garantendo prestazioni ben maggiori rispetto ai classici SSD SATA da 2.5 pollici. Inoltre il design estremamente compatto – circa 8cm di lunghezza – offre un ingombro pressoché insignificante all’interno del PC.

Il Samsung 970 EVO Plus sfrutta l’interfaccia PCI Express di terza generazione e consente una velocità di trasferimento dati fino a 3500 Mb/s sia in lettura che in scrittura. La variante in offerta oggi ha una capienza di 1TB, è disponibile anche nei tagli di memoria da 250GB, 500GB e ben 2TB.

Oggi il disco SSD NVMe Samsung 970 EVO Plus è disponibile in offerta su Amazon a 157,98€, nel taglio di memoria da 1TB.