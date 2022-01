Samsung 980 1TB: l'unità NVMe al top tocca il minimo storico

Basta lunghe attese per l’avvio del sistema operativo o per ogni singolo programma, con l’SSD Samsung 980 1TB che oggi raggiunge il suo minimo storico su Amazon a soli 111 euro. Un’unità NVMe caratterizzata da prestazioni al top della categoria e l’affidabilità di uno dei più grandi produttori di memorie al mondo.

SSD NVMe Samsung 980 1TB: caratteristiche tecniche

Aspetto cruciale della proposta di Samsung sono proprio le prestazioni. L’interfaccia PCIe 3.0 garantisce una velocità di scrittura di 3000MB/s e ben 3500MB/s in lettura. Si tratta di una soluzione perfetta per l’uso professionale da adottare in laptop e Mini PC. La capacità da 1TB aumenta notevolmente lo spazio di archiviazione, supportandolo con performance eccezionali che permettono di sfruttare al massimo le potenzialità dei dispositivi. La presenza della DRAM cache, inoltre, garantisce prestazioni costanti e coerenti a prescindere dal carico di lavoro e dalla memoria già impegnata. A supportarla ci pensa la tecnologia Intelligent Turbo Write di Samsung che grazie all’ottimizzazione del disco consente di ottenere la massima velocità di scrittura per periodi prolungati.

A differenza dei tradizionali NVMe, infatti, il 980 di Samsung gode della tecnologia Dynamic Thermal Guard che garantisce prestazioni ottimali e stabili durante tutto il tempo di utilizzo. Non manca il software Magician di Samsung, una delle applicazioni di gestione più apprezzate che offre un controllo completo sull’unità. Da qui potrai effettuare o programmare backup, clonare il vecchio hard disk per passare al nuovo SSD, e ottimizzare il disco. Magician, infatti, per i videogiocatori più esigenti offre un’ottimizzazione specifica per ogni gioco, così da ottenere le massime prestazioni possibili per ogni titolo. Nel complesso, uno dei migliori SSD attualmente in commercio, con un rapporto qualità/prezzo eccezionale, rivolto a chi desidera il massimo in ogni circostanza.

Grazie ad un consistente calo di prezzo, il Samsung 980 1TB è disponibile su Amazon a soli 111,42 euro.