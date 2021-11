Samsung 980: l'SSD NVMe da 3500MB/s che costa come un SATA

Gli SSD NVMe si stanno ormai affermando come nuovo standard, grazie a prezzi sempre più accessibili. È questo il caso del Samsung 980, un SSD dalle prestazioni eccellenti nella sua fascia di prezzo, oggi ad un prezzo da best buy su Amazon.

SSD NVMe Samsung 980: caratteristiche tecniche

Il design è quello tradizionale per questo tipo di unità, con un formato M.2280. Il protocollo PCIe 3.0 consente velocità fino a 3500MB/s in lettura e 3000MB/s, circa 6 volte superiori rispetto ai tradizionali SSD SATA III. Molto interessante la tecnologia Turbo Write che consente di mantenere costante, e per un periodo prolungato, la scrittura alla massima velocità. La capacità nel caso specifico è di 1TB, una capienza sufficiente ad archiviare enormi quantità di documenti e altrettante applicazioni per l’uso professionale. Parimenti si tratta di un disco ideale anche per i videogiocatori, che hanno come priorità proprio le prestazioni. Le soluzioni NVMe consentono, infatti, di ridurre drasticamente i tempi di caricamento dei giochi.

Naturalmente è indispensabile avere uno slot dedicato sulla scheda madre per l’installazione del disco. Tuttavia, nel caso dei computer desktop, è possibile ovviare al problema attraverso un adattatore M.2 PCIe. Ad accompagnare il disco c’è l’immancabile software Magician di Samsung. Da qui è possibile visualizzare lo stato di salute dell’unità, gestire lo spazio occupato o clonare il vecchio hard disk per il passaggio al nuovo SSD. Non manca neanche l’innovativa tecnologia Dynamic Thermal Guard che attraverso un algoritmo gestisce la temperatura in modo autonomo, così da consentire prestazioni coerenti durante l’utilizzo. Da non sottovalutare, poi, la garanzia di ben 5 anni offerta da Samsung, prova dell’affidabilità e qualità che investe queste unità. Una soluzione perfetta per laptop e Mini PC così da garantire prestazioni al top, senza rinunciare alla capienza.

Grazie ad uno sconto del 13%, il Samsung 980 può essere acquistato su Amazon a soli 109,99 euro.