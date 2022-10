Samsung Black Friday di MediaWorld: il Natale come lo vuoi

Mancano pressoché due mesi al Natale, poco più di 50 giorni. Un “Merry Christmas” probabilmente strano, con Babbo Natale che bussa al camino e l’inflazione che bussa alla porta. Un Natale al quale arriveremo con tutto lo stress di un periodo non certo semplice, ma al tempo stesso con quell’intimo bisogno delle feste di fine anno come conforto, abbraccio e distrazione

Aspettando il Black Friday

Fin da oggi un sito come MediaWorld ha allestito una pagina che potrà tornare molto utile in tal senso: si tratta dell’hub di offerte legato al Black Friday, quello che ormai di fatto è diventato un raccoglitore di opportunità che andrà ben oltre i giorni indicati per gli sconti pazzi di fine novembre.

Per MediaWorld, infatti, questa pagina è molto di più: quella che si è generalmente imposta come una operazione di marketing internazionale, oggi si è trasformata un luogo confortevole che mette insieme per un mese intero tutte le migliori opportunità a cui si possa attingere. Che sia un televisore per la famiglia o uno smartphone per i figli, che sia uno smartwatch per il papà o un orologio per il fitness della mamma, il Black Friday di MediaWorld è quel posto in cui i nostri desideri trovano un ordine ed un’occasione.

Scegliere Samsung

In ognuno di questi casi, ad esempio, la scelta potrebbe ricadere su Samsung: una apposita sezione ospiterà tutte le migliori occasioni per il brand coreano, dove gli sconti spazieranno sull’intera gamma prodotti dell’azienda.

Il Samsung Black Friday di MediaWorld ospiterà l’intera gamma dell’ampio ventaglio di sconti previsto, creando una vera e propria corsia dedicata di opportunità che metteranno in fila smartphone, televisori, robot per le pulizie, ma anche grandi occasioni di risparmio energetico come le nuove lavastoviglie ad alta efficienza, i piani cottura a induzione o le lavatrici. Un perimetro tanto ampio non può che contenere qualsiasi tipo di prodotto immaginato: non resta che trovare il giusto fiocchetto e un buon messaggio di auguri, perché per quanto riguarda il regalo le idee non potranno mancare.

In ambito Smart TV faranno la voce grossa i pannelli QLED, dove i prezzi accompagneranno l’ambizione di trasformare il proprio salotto in un vero e proprio cinema. Soundbar e impianti audio di qualità non faranno altro che esaltare queste emozioni, diventando un secondo importante spunto per idee natalizie. L’ambito mobile non potrà che regalare ampie soddisfazioni: per ogni budget e smartwatch di nuova generazione, accompagnati dagli sconti MediaWorld del Black Friday di novembre, saranno un punto di riferimento per tutti coloro i quali hanno sposato la linea Galaxy e non intendono abbandonarla nel mezzo di una generazione già premiata dai successi della prima metà dell’anno

A tutto ciò si aggiunga la bontà dei tablet della famiglia ed i robot per le pulizie domestiche. Ampio spazio tra le scelte di novembre potranno avere inoltre i grandi elettrodomestici, in questo caso per almeno tre motivi: primo, per l’alta qualità della gamma Samsung nel comparto; secondo, perché cambiare un vecchio elettrodomestico con uno nuovo ad alta efficienza energetica potrà restituire importanti risparmi in bolletta; terzo, perché chi ha avviato una qualsivoglia ristrutturazione durante l’anno potrà anche approfittare in extremis del bonus mobili estendibile agli elettrodomestici di classe energetica compatibile.

Sono decisamente molti i buoni motivi per buttare un occhio sul Black Friday Samsung di MediaWorld, insomma, e l’argomento inevitabilmente più intrigante lo si scoprirà soltanto con lo scattare delle varie offerte: una pioggia di sconti sta per arrivare e renderà la strada verso il Natale decisamente più gradevole.

Occasioni, risparmio, affetto

Occasione, ovviamente, da non perdere. Perché poi il Natale arriva ed il desiderio di tutti è lasciare libero il camino a Babbo Natale e chiusa la porta all’inflazione. Gli aumenti di prezzo che animano le vetrine di questo 2022 possono essere anestetizzati proprio approfittando delle offerte online e di particolari occasioni di sconto come quella del mese di novembre. Iniziative come quella di MediaWorld rispondono pertanto in modo puntuale alle ambizioni dell’acquirente che sta guardando al Natale: il Black Friday consente di acquistare in anticipo, senza l’ansia dell’ultimo minuto; consente di sfogliare un ampio catalogo, potendo così scegliere con calma e consapevolezza il miglior regalo per le persone care; consente di approfittare di sconti reali, di condizioni chiare, di consegne a casa. Il Black Friday è una comfort zone alla quale non possiamo rinunciare, soprattutto quest’anno.

Il Black Friday consente infine di non far chilometri inutilmente in cerca di non si sa cosa, scegliendo davvero il miglior prodotto al miglior prezzo: mai come in questo Natale l’acquisto online potrà dare qualcosa in più per tutti quei prodotti ove non serva un contatto tattile e visivo diretto (come potrebbe essere per un capo di abbigliamento, tanto per intendersi). La lotta all’inflazione si farà attraverso gli sconti, le migliori offerte e tagli percentuali che consegnano le migliori novità elettroniche del 2022 a prezzi speciali per l’occasione.

Il Black Friday di MediaWorld sta allestendo le proprie pagine e con l’arrivo del mese di novembre avranno inizio i rollout attesi: ogni settimana nuove opportunità, vivendo così lo shopping natalizio in modo centellinato, spalmato su un mese intero, regalando a tutti l’occasione che desiderano.

Se è ancora presto per dire “buon Natale”, non lo è per iniziare a mettere ordine tra le proprie idee prima e tra le migliori opportunità poi. Il catalogo MediaWorld sarà allestito a tal fine, già tra poche settimane. Un giro di chiave alla porta, camino sgombro e cuore leggero: una bevanda calda, si accende il PC e che sia un buon novembre di Black Friday per tutti.