Samsung Business TV, 70 pollici di esaltazione a -40%

Le business tv di Samsung sono una linea pensata in modo dedicato per esprimere al massimo le qualità della comunicazione tramite digital signage. Il loro utilizzo è pertanto soprattutto in ambito commerciale, laddove è in grado di esprimere emozioni senza pari in negozi, vetrine, ambienti di attesa, creando una comunicazione di incredibile impatto. La loro efficacia è altissima proprio in virtù della capacità di attrarre l'attenzione sui giusti messaggi: può veicolare sconti, prodotti, servizi, indicazioni di servizio e molto altro ancora. L'effetto è lampante: un'esaltazione del brand, un modo per alzare il livello e catturare in un istante l'attenzione del cliente.

Business tv, esalta la tua vetrina

Se un monitor di questo tipo con ben 70 pollici di diagonale incontra uno sconto del 40%, ecco che l'occasione è d'oro per trasformare questo investimento in una grande leva per il tuo ufficio o il tuo punto vendita: 699,9 euro significano infatti 469 euro risparmiati e chissà quante vendite aggiuntive.

Il modello serie BET-H ha una definizione UHD pari a 3840×2160 pixel, 250nit e audio dolby surround per aggiungere questo ulteriore canale comunicativo alla mera trasmissione visiva. Dotato di sintonizzatore DVB-T2 per il nuovo digitale terrestre, il televisore ha in realtà ben altre ambizioni: vi si possono gestire i contenuti tramite app, ci si possono veicolare immagini da web browser e molto altro ancora.

Un televisore a tutti gli effetti, insomma, ma con caratteristiche peculiari per un adattamento in contesti particolari. Se 70 pollici sono troppi, si può inoltre scendere al modello da 50 pollici (399,9 euro, -35%); il modello da 43 pollici non gode invece al momento di alcuna promozione ed il suo costo è pari a quello da 50 pollici.