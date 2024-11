Samsung C430, soundbar a 99€: è già arrivato il Black Friday?

Approfitta dell’offerta che anticipa il Black Friday su questa soundbar con tre speaker integrati e un subwoofer indipendente. Samsung C430 è la scelta giusta (e senza dubbio la migliore di oggi) per rendere più potente, profondo e coinvolgente il comparto audio del tuo televisore e oggi la trovi in forte sconto su Amazon. Renderà totalmente immersiva la visione di film, serie TV, show, partite e sessioni di gaming.

Samsung C430: le caratteristiche della soundbar

Dotata di connettività Wi-Fi e Bluetooth, può contare sulla tecnologia DTS Virtual:X per ottenere un effetto surround 3D coinvolgente in salotto o in ogni altro ambiente della casa. Tra le altre caratteristiche che vale la pena segnalare c’è la modalità Notte a prova di bambino per abbassare il volume e comprimere i bassi in modo automatico, mentre Voice Enhance rende le voci più chiare e i dialoghi più comprensibili. È possibile controllarla con lo stesso telecomando della TV (se a marchio Samsung). Dai uno sguardo alla pagina dedicata sull’e-commerce per saperne di più.

Il forte sconto è applicato in automatico (non servono coupon) e ti permette di acquistare Samsung C430 al prezzo finale di soli 99 euro. È un’offerta per il “Black Friday in anticipo” e non sappiamo fino a quando rimarrà online: meglio approfittarne subito prima di perdere l’occasione.

Se la ordini adesso, la soundbar con subwoofer arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. È venduta e spedita da Amazon, senza passare da intermediari. La disponibilità è immediata. Il voto medio ottenuto da centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce la promuove con un voto medio pari a 4,4/5.